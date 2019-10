Suomen vuokranantajat: Mörttisen työryhmän esitys ojentaa "kultaisen oksan kansainvälisille pääomasijoittajille"

Lari Lievonen

Asuntoja kannattaa tehdä sinne, missä niiden hinta ylittää rakennuskustannukset, sanoo Heikki Pursiainen. Kuvassa kerrostalon rakennustyömaa Helsingin Jätkäsaaressa.

Ehdotukset henkilökohtaisesta lainakatosta ja rajoituksista yhtiölainoihin vaikeuttavat ensiasunnon ostamista ja vuokranantajaksi ryhtymistä, jos ensimmäistä asuntoa ei voi enää jättää vuokralle, sanoo Suomen vuokranantajien tuore toiminnanjohtaja Sanna Hughes.

Hughes viittaa tuoreeseen Leena Mörttisen työryhmän raporttiin, jossa oli tavoitteena löytää suitsintakeinoja suomalaisten velkaantumiseen.

"Tuntuu, että tässä ojennetaan kultaista oksaa kansainvälisille pääomasijoittajille", Hughes sanoi.

Finanssialan keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin mukaan muutokset voivat viivästyttää keskituloisten asunnonostoa etenkin kasvukeskuksissa. Hän arveli, että sillä on vaikutusta työllisyyteen ja työvoiman liikkuvuuteen.

Hän huomautti myös, että asuntoluottojen keskipituus on jo alle 25 vuotta ja että tulosidonnainen lainakatto ei tule toimimaan nuorilla sukupolvilla, koska heidän tulonsa vaihtelevat kuukaudesta toiseen.

Hughes ja Kauppi puhuivat lauantaina Suomen Vuokranantajien tilaisuudessa Helsingissä. Koolla oli 1 100 yksityistä vuokranantajaa, joille muistutettiin, että Suomen kaikista vuokranantajista kaksi kolmasosaa on yksityisiä.

Toisin kuin Kauppi ja Hughes, ministeri ja entinen valtiosihteeri Raimo Sailas sanoi puheenvuorossaan kannattavansa Mörttisen raporttia.

"Se on oikeilla jäljillä. 1980-luvun lopulla ihmiset velkaantuivat, kaikki velkaantuivat. Nyt näkyy samoja piirteitä, vaikka hybris ei ole olekaan samaa luokkaa."

Sailaksen mukaan 1980-luvulla tehtiin kaksi isoa veropoliittista virhettä.

"Toinen oli velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen Jos joku virkamies sitä ehdotti, seuraavan päivänä tuli tappouhkaus. Toinen oli talletusten korkojen verovapaus, joka olisi pitänyt ilman muuta poistaa. Se ylläpito pankkisektoria, kunnes rysähti. Mutta sen takana oli eduskunnan pankkipuolue yli puoluerajojen."

MustRead-median osakas ja liberaalina ajattelijana tunnettu Heikki Pursiainen huomautti, että asuntoja kannattaa tehdä sinne, missä niiden hinta ylittää rakennuskustannukset. Se tarkoittaa Helsingin keskusta-alueita.

Pursiainen on laskenut, että Helsingin Jätkäsaaressa jokaisesta neliöstä jää 3 000 euroa ja jokaisesta lisäkerroksesta 180 miljoonaa euroa "kansakunnan hyvinvoinnille". Kerroksia pitäisi siis rakentaa lisää, ja Helsingin keskustan parkkipaikat ja tyhjät tontit, golf-kentät ja siirtolapuutarhat täyttää taloilla.

"Nyt Helsinkiä estetään kasvamasta. Tuhlaus köyhdyttää meitä", Pursiainen päivitteli.

Hänestä on kammottavaa, että Kouvolan Myllykoskella omakotitalon saa 75 000 eurolla, "koska ihmisiä on kannustettu laittamaan kaikki rahat taloon, joka on tehtaan alueella". Tehdas on nyt suljettu, ja "ihmiset jääneet loukkuun maaseudulle".

Pursiaisen mielestä olisi epätasa-arvoista ja järjetöntä pelastaa heitä julkisilla varoilla.

"Kukaan keskustalainen pääministeri ei saa Kuhmoa tai Myllykoskea nousemaan millään aluepolitiikalla. Ainoa ratkaisu taantuvien alueiden ongelmiin on lopettaa tuhlaus kasvukeskuksissa ja käyttää tila hyödyksi."

Sen sijaan yleisön suuttumukseen siitä, että ay-liike ei maksa veroja omistamistaan asunnoista, vaikka jokainen yksityinen pienvuokranantaja maksaa, Pursiainen ei yhtynyt.

"Se on tylsää vatkaamista, ei ole minusta A-luokan ongelma, käyttäisin paukut muuhun."