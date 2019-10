Peliyhtiö Rovio järjestelee lisensointiliiketoimintaansa – enintään 20 työtehtävää vähenee

Rovion mukaan tavoite on tehostaa ja parantaa toiminnan kannattavuutta.

Taustalla on kova kilpailu kuluttajatuotteissa, mikä on alentanut lisensointiyksikön liikevaihto-odotuksia, Rovio kertoo. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Peli- ja viihdeyhtiö Rovio järjestelee lisensointiliiketoimintaansa uudelleen ja aloittaa yksikössä yt-neuvottelut. Toimet koskevat yhteensä 32:ta työntekijää maailmanlaajuisesti. Uudelleenjärjestelyssä enintään 20 heistä voi menettää työpaikkansa.

Rovion mukaan tavoite on tehostaa ja parantaa toiminnan kannattavuutta. Taustalla on kova kilpailu kuluttajatuotteissa, mikä on alentanut lisensointiyksikön liikevaihto-odotuksia, Rovio toteaa.

Brand Licensing -liiketoiminnassa on tarkoitus jatkossa keskittyä tärkeimpiin lisenssikumppaneihin ja jälleenmyyjiin.

"Rovio omistaa ainutlaatuisen Angry Birds -brändin, jolla on hyvin korkea maailmanlaajuinen tunnettuus. Kilpailutilanne lisensointimarkkinoilla, erityisesti kuluttajatuotteiden osalta, on kuitenkin koventunut. Meidän on näin ollen pyrittävä tekemään asioita tehokkaammin ja sopeutettava toimintatapojamme sekä uudelleenjärjesteltävä lisenssiliiketoimintamme vastaamaan tätä tilannetta", sanoi toimitusjohtaja Kati Levoranta tiedotteessa.