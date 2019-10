Olkiluotoko kallis? Flamanvillen EPR-ydinvoimala se vasta maksaakin – uusista hitsaustöistä 1,5 miljardin euron lisälasku

Henrik Maki

Kuvan sisarvoimala Olkiluoto 3 valmistuu ensin. Ranskan kansallinen sähköjätti EDF ilmoitti, että rakenteilla olevan Flamanvillen rakenteilla olevan EPR-ydinvoimalan kustannuksiin tulee lisää 1,5 miljardia euroa.

Ranskan valtion omistama sähköjätti EDF tiedotti keskiviikkona yhtiön Ranskan Flamanvilleen rakennuttaman EPR-ydinvoimalan rakennuskustannusten kasvavan edelleen 1,5 miljardilla eurolla. Uusi arvio on 12,4 miljardia euroa ja investoinnin kokonaiskustannus pääomakuluineen 15,5 miljardia euroa.

Flamanvillen ydinvoimala on samaa EPR-painevesireaktorityyppiä kuin Teollisuuden Voiman Areva–Siemens -konsortiolta tilaama Olkiluoto 3 -laitoskin.

OL3:n säännöllisen sähköntuotannon pitäisi laitostoimittajan viimeisimmän arvion mukaan alkaa heinäkuussa 2020.

Flamanvillen valmistumisaikataulua EDF arvioi lisätöiden vuoksi uudestaan. Uuden arvion mukaan ydinvoimala päästään lataamaan ydinpolttoaineella vasta vuoden 2022 lopussa.

TVO tilasi voimalansa avaimet käteen -periaatteella kiinteään hintaan. Yhtiö on arvioinut investoinnin maksavan TVO:lle 5,5 miljardia euroa. Lehtitietojen mukaan OL3 maksaa Arevalle ja sen nykyiselle omistajalle EDF:lle lähemmäs 10 miljardia euroa.

Voimalatoimitusten kustannusylitysten vuoksi vaikeuksiin aajutuneen ydinvoimalatoimittaja Arevan energiayhtiö EDF osti vuonna 2016. Kummankin yhtiön omistajana oli Ranskan valtio.

Flamanvillessa EDF vastaa näin myös laitostoimittajana kasvaneista kustannuksista.

Flamanville 3:n piti alkuperäisen suunnitelman mukaan valmistua vuonna 2012. Rakentaminen on viivästynyt.

Energiateollisuus ry:n entinen tiedotuspäällikkö Pekka Tiusanen muistelee Maaseudun Tulevaisuudelle viimeistä käyntiään Flamanvillen reaktorityömaalla vuonna 2009:

"Kymmenen vuotta sitten he kertoivat Flamanvillessa, että laitos valmistuu ihan varmasti vuonna 2012."

Tiusanen osallistui ydinenergiakonferenssiin Pariisissa ja ohjelmaan kuului myös vierailu Flamanvillen EPR-työmaalla. Tiusanen seuraa edelleen viestintäkonsulttina energia-alan uutisia.

Flamanvillessa on nyt viimeksi todettu hitsauspuutteet, jotka Ranskan säteilyturvaviranomainen ANS edellyttää korjattavan.

Flamanvillessa ongelmia on jo aiemmin havaittu paineastiassa. Olkiluodon paineastia on valmistettu Japanissa, Flamanvillessa valmistajana on ranskalainen Areva.

Nyt EDF korjaa ASN:n edellyttämiä eristyshitsauksia. Korjauksissa putkiston sisällä EDF käyttää kauko-ohjattuja hitsausrobotteja. Korjaustavan EDF joutuu vielä hyväksyttämään säteilyviranomaisella.

Laitoksen valmistuminen vie näin vuosikymmenen alkuperäistä suunnittelua kauemmin.

Olkiluodon EPR:n piti senkin valmistua jo vuonna 2009. Rakennustyöt alkoivat Olkiluodossa vuonna 2005.

Teollisuuden Voima Oy kertoi keskiviikkona lähettämässään uutiskirjeessä, että OL3-projektissa keskitytään nyt täysillä tammikuussa 2020 tapahtuvaan polttoaineen lataukseen. Kaikki tarvittava ydinpolttoaine on jo Olkiluodossa.

"Latauksen merkitys on suuri, koska kaiken pitää olla valmista ja testattua."

Testaukset ilman ydinpolttoainetta ovat menossa myös Flamanvillen sisarlaitoksella. Toinen "kuumatestausvaihe" alkoi 21. syyskuuta. Laitosta testataan vuoden loppuun.