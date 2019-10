Juhlaoluen villihiiva löytyi tammen kaarnasta – Sinebrychoff täyttää 200 vuotta

Sinebrychoff

Sinebrychoffin panimomestarit Heikki Vuokko, Harry Berg, Bo Ranta, Tapio Kangas-Heiska, Rauno Sillanpää ja Paula Hantula jatkavat 200-vuotista panimohistoriaa..

Päivälleen tänään, vuonna 1819, Nikolai Sinebrychoff sai luvan rakentaa panimon Helsingin Hietalahteen. Pohjoismaiden vanhimman panimon perustamispäivää juhlitaan suomalaisen oluen päivänä.

Hietalahden vanhan panimon paikalla on tänään Sinebrychoffin puisto ja taidemuseo. Sinebrychoff on osa tanskalaista Carlsberg-konsernia ja vuoden 1992 muuton jälkeen nykyinen panimo sijaitsee Keravalla.

Oluenvalmistuksesta ovat kahden vuosisadan aikana vastanneet kymmenet kansainväliset ja suomalaiset panimomestarit. Heidän uraansa on tutkinut Helsingin Sanomissa uransa tehnyt toimittaja Jussi Rokka.

”Liika valo ei ole hyväksi oluen säilymiselle raikkaan nautittavana. Useat tuntemani panimomestaritkin vaikuttavat kernaammin pysyttelevän poissa julkisuuden valokeilasta ja antavat oluittensa puhua puolestaan. Tällä panimomestareihin suunnatulla kohdevalon väläyksellä haluan kunnioittaa entisiä, nykyisiä ja tulevia panimomestareita – laadukkaan oluen tekijöitä”, Jussi Rokka sanoo esipuheessaan.

Intohimona olut -tutkimus on panimomestareiden historiaa, mutta samalla Sinebrychoffin panimon historiaa.

Nikolai Sinebrychoff perusti panimon Hietalahteen 13.10.1819. August Putzscher on ensimmäinen Sinebrychoffin panimomestari, josta on säilynyt kirjallista tietoa. Putzscherin kanssa tehty sopimus panimomestarina toimimisesta on päivätty 31.8.1820.

Augustin veli, panimomestari Gottfried Putzcher lupasi Nikolaille yhteisessä sopimuksessaan 1829, että panee sellaista olutta, joka vastaa laadultaan Helsingin parasta leipää.

Kansainvälisen osaamisen myötä Sinebrychoffin panimomestarit toivat Suomeen ensimmäisenä lageroluen, joka yleistyi Euroopassa Carlsbergin panimolaboratoriossa kehitetyn hiivan puhdasviljelyn jälkeen 1800-luvun lopulla

Lagerhiiva otettiin Hietalahdessa käyttöön saksalaisen panimomestari Georg Dürrin aikana.

Mallasmestarina aloittanut ja 1902 panimomestariksi ylennetty ruotsalainen Albin Amberger kehitti oluenvalmistusta Suomessa lähes 50 vuotta.

Toinen vuosisata on ollut suomalaisten panimomestarien.

Sinebrychoffin panimomestarit olivat yli sata vuotta saksalaisia tai ruotsalaisia. Vuonna 1930 aloittanut Ragnar Bäck on ensimmäinen suomalainen Sinebrychoffin palveluksessa ollut panimomestari.

Vuonna 1957 panimomestarit Nils Sandman ja Boris Orlo kehittivät yhdessä laboratoriopäällikkö Aarne Rahialan kanssa Sinebrychoff Porterin, jonka suosio ja valmistus jatkuu yhä. Porter on pitkäaikaisin samalla reseptillä Suomessa valmistettu olut.

Tänään vuonna 2019 Sinebrychoffin palveluksessa toimii kuusi panimomestarikoulutuksen käynyttä: tuotantojohtaja Bo Ranta, pääpanimomestari Tapio Kangas-Heiska, panimomestarit Heikki Vuokko ja Harry Berg, laatu- ja kehityspäällikkö Rauno Sillanpää ja Senior Business Process Manager Paula Hantula. Panimomestarit voivat työskennellä moninaisissa tehtävissä.

Sinebrychoffin 200-juhlaolut – 1819 – on Tapio Kangas-Heiskan Saccharomyces paradoxus -villihiivalla ja modernilla lagerhiivalla valmistama täysmallasolut. Se yhdistää 1800-luvun perinteen moderniin panimo-osaamiseen.

Villihiiva löytyi Espoon Oittaalta tammen kaarnasta. Saaz-humalan lisäksi 1819:ssä on käytetty maatiaishumalaa Heikki Vuokon pihasta.

”Halusin juhlaolueemme hiivan, jonka voisin kuvitella olleen käyttämässä Sinebrychoffin parinsadan vuoden takaisia oluita. 1800-luvulla oluen käymisastiana olivat tammitynnyrit, joten tammen kaarnasta löytynyt hiiva voisi olla juuri oikea”, Sinebrychoffin pääpanimomestari Tapio Kangas-Heiska kertoo.