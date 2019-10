Lappiin tulisi miljardin euron edestä tuulivoimaa, jos Puolustusvoimilta irtoaisi lupa: Tutkahaitta ratkaistavissa – tuulivoimayhtiöt maksaisivat uudet tutkat

Pekka Fali

Tuulikolmio tutki yhdeksän hyvää tuulipaikkakuntaa, joista Savukoski on yksi parhaimmista. Siipien jäätymisongelmat pystytään nykyisin ratkaisemaan.

Lappiin tulisi miljardin euron edestä tuulivoimaa, jos Puolustusvoimilta irtoaisi lupa rakentamiseen, yksi Tuulikolmion perustajista ja hallituksen jäsen Heikki Kauppinen sanoo.

"Parasta tässä olisi, että kaikki voittaisivat. Yksityiset tuulivoimayhtiöt maksaisivat uudet tutkat Puolustusvoimille, minkä ansiosta ilmavalvonta paranisi. Suomi saisi uusiutuvaa energiaa, valtio ja kunnat verotuloja ja Suomen energiaomavaraisuus parantuisi."

Tuuliyhtiöt ovat tehneet suunnitelmia tuulipuistoista Lappiin miljardin euron arvosta, pelkästään Tuulikolmiolla on hankkeita puoli miljardia. Yhtiön Sodankylän tuulipuisto on jo kaavoitettu ja Savukosken länsiosissa on lisää hankkeita. Savukosken tuulialueet eivät ole edistyneet, koska Puolustusvoimilta ei ole tullut lupaa.

Kauppisen mukaan voimaloiden tutkille aiheuttama katve- ja kantamaongelma on ratkaistavissa. "Raahen alueella on jo käytetty kompensaatiolakia, jolloin alueelle rakentavat tuulivoimayhtiöt maksavat tutkan. Tätä pitäisi voida käyttää myös Lapissa ja Itä-Suomessa, joissa on erittäin hyviä tuulialueita.”

Lappeenrannan yliopiston (LUT) energiaprofessorien mukaan tutkahäiriökysymys voidaan ratkaista tutkahankinnoilla, joiden arvo jää alle prosenttiin uusien hävittäjien 8–10 miljardin euron hankintahinnasta.

"Saksassa ja Yhdysvalloissa tuulivoimahäiriöiden haittavaikutuksiin on sovellettu käyttökelpoisia teknisiä ratkaisuja, Suomessa ollaan auttamatta jälkijunassa. Ilmavoimien ainoa ratkaisu onkin ollut tuulivoiman lähes täydellinen kielto koko itäiseen ja eteläiseen Suomeen. Tähän meillä ei kansakuntana ole enää varaa", energia-alan professorit Olli Pyrhönen, Jarmo Partanen, Esa Vakkilainen ja tutkijatohtori Katja Hynynen kirjoittavat LUT:n tiedotteessa.

Kirjoitus julkaistiin viime keväänä ensin Tekniikka&Talous-lehdessä.

Tutkijoiden mukaan tuulivoima on nykyisin tuotantokustannuksiltaan edullisin energiantuotantomuoto ja Suomen olisi moninkertaistettava tuulivoimatuotantonsa. Itä-Suomessa ja Lapissa asutus on harvaa, joten asuinalueet eivät kärsi ja seudut saisivat talouteensa tukea.

"Fossiilisen energian tuonti Suomeen maksaa vuosittain kahdeksan miljardia euroa. Hävittäjähankintojen yhteydessä on erinomainen tilaisuus korjata tutkaongelma", tutkijat toteavat.

"Tutkakysymys ei ole enää puolustustekninen vaan poliittinen kysymys. Lappiin ja Itä-Suomeen on saatavissa kahden miljardin investoinnit uusilla ratkaisuilla", Kauppinen korostaa. Hänen mukaansa ratkaisun avain on työ- ja elinkeinoministeriöllä.

Kompensaatioalueella aktiiviset eli signaalia lähettävät tutkat rakennetaan voimaloihin nähden aiempaa parempiin paikkoihin. Julkisuudessa on ollut esillä myös passiivisten tutkien käyttö, jossa maassa olevat autoasemat saavat tietoja hävittäjien liikkeistä nykyisten radio- ja televisiotaajuuksien perusteella. Järjestelmä on saksalaisen Hensoldtin kehittämä.

Tuulikolmio on mukana rakentamassa Perämeren tutkakompensaatioalueella tuulivoimaloita. Yhtiöiden maksaman tuulivoimamaksu on 50 000 euroa voimalaa kohti ja maksujen enimmäismäärä 18,5 miljoonaa euroa.

Puolustusvoimien mukaan tuulivoiman haitat tutkille saadaan esiin VTT:n haittavaikutusselvityksestä. Kauppisen mukaan Savukosken hankkeet odottavat asian selvittämistä.

Puolustusvoimat on antanut lausunnon yli 10 000 tuulivoimalasta, joista kielteisiä on noin tuhat. Monet yhtiöt eivät hae enää Itä-Suomeen lupia, kun tietävät etukäteen kielteisen kannan.

Rakennettuja tuulivoimaloita on noin 700.

Neuvotteleva virkamies Anu Sallinen puolustusministeriöstä kertoo, että keskusteluja Savukosken kompensaatioalueesta on käyty. "Puolustushallinnossa pyritään välttämään yksittäisiä kertaratkaisuja ja tarkastelemaan tilannetta kokonaisvaltaisesti."

”Puolustushallinto ei vastusta tuulivoimaa alueilla, joilla se ei vaaranna aluevalvontaa.”

Tuulikolmio on portugalilaisen Infraventus Group -sijoittajan enemmistöomistama tuulivoimayhtiö. Infraventus on sijoittanut lähinnä Espanjaan mutta myös esimerkiksi Väli-Amerikkaan sekä aurinko- että tuulivoimaan.

Sodankylään Palkisvaaran alueelle Tuulikolmio on suunnitellut 34 tuulivoimalaitosta, joiden yksikkötehot olisivat 2,4 – 4,5 megawattia eli kokonaisteho olisi enintään 153 megawattia. Muut hankkeet ovat muualla Sodankylässä sekä Savukosken länsiosissa, yhteensä siis yli 400 megawattia.

Kauppisen mukaan tuulivoiman kustannukset ovat noin 1,4 miljoonaa euroa megawattia kohti eli yhteensä 560 miljoonaa euroa.

