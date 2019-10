YIT:n johtaja kehuu Triplaa Suomen vihreimmäksi kauppakeskukseksi, joka pienentää kuluttajien hiilijalanjälkeä – betonikompleksin hiilijalanjälkeä ei tiedetä

Katja Lamminen

Triplaa viimeisteltiin keskiviikkona iltapäivällä torstaiaamun avajaisia varten.

Samaan aikaan, kun keskustelu ilmastopäästöjen hillinnän tarpeesta ja kulutuksen karsimisesta käy kuumana, nousee Suomeen kauppakeskuksia kuin sieniä sateella. Huomenna torstaina Pohjoismaiden suurin kauppakeskus Tripla avaa ovensa Helsingin Pasilassa.

Julkisuudessa on käyty keskustelua, näivettääkö Tripla muun muassa vain kolmen kilometrin päässä Kalasatamassa sijaitsevan, viime vuonna valmistuneen Redi-kauppakeskuksen Helsingin keskustan liikkeistä puhumattakaan.

1,5 miljardia euroa maksanut Tripla on nielaissut yli 200 000 kuutiota betonia.

YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas kehuu kauppakeskus Triplaa, Suomen suurinta talonrakennushanketta, kaikkein kestävimmäksi kaupalliseksi rakennushankkeeksi Suomessa.

Kauniskankaan mukaan Tripla kulutta energiaa ja vettä 40 prosenttia vähemmän kuin vastaavanlaiset kauppakeskukset. Viherkatot hillitsevät hulevesien kertymistä, pyörille on 3 000 paikkaa ja sähköautoille 300 paikkaa.

Rakennuskokonaisuudelle ei ole laskettu hiilijalanjälkeä, koska Kauniskankaan mukaan laskentaperusteita ei ole pystytty vielä riittävän tarkasti määrittelemään. Voi olla, että hiilijalanjälki lasketaan myöhemmin.

Kauniskangas uskoo, että kauppakeskus pienentää suomalaisten hiilijalanjälkeä, koska se on helposti saavutettavissa ilman autoa. Rakennuksen alle, Suomen toiseksi vilkkaimmalle rautatieasemalle, pysähtyy 900 junaa joka päivä. Ihmisiä ne tuovat ja vievät noin 45 miljoonaa vuosittain.

”Pasila tiivistyy, mikä on mitä parasta kaupunkirakentamista kestävän kehityksen näkökulmasta.”

Triplaan odotetaan kävijöitä niin turisteista, läheisen messukeskuksen vieraista, Pasilan ja muun Helsingin asukkaista kuin junalla tänne saapuvistakin.

Keskiviikkona iltapäivällä Triplan pihalla ja kerroksissa käy kuhina. Kypäräpäisiä rakennusmiehiä syöksyilee siellä täällä viimeistelemässä paikkoja ja liikkeissä täytetään hyllyjä.

Valmiissa kokonaisuudessa tulee työskentelemään 7 000 ihmistä. Hotellia, toimistoja ja asuntoja rakennetaan vielä. Ne valmistuvat ensi kesään mennessä. Muuallekin Pasilaan valmistuu uusia asuintaloja.

Maan uumenissa, parkkihallin kupeessa laineet pärskähtelevät. Kaksi miestä testaa lainelautailua tekoaalloilla. Altaan viereen kasataan hiekkarantaa, jonne kävijät voivat vetäytyä talvea pakoon.

96 prosenttia liiketiloista on jo vuokrattu, mikä on Kauniskankaan mukaan ennätyksellistä.

Kauppakeskuksen käytävillä pistää silmään, että kerrosnimet ovat englanniksi. Ne viittaavat New Yorkiin: Little Manhattan, Downtown, Nordic Avenue ja Food Market. Mall of Tripla haluaa olla kansainvälinen.

