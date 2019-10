Atria ponnisti plussalle kolmannella neljänneksellä

Yhtiön sianlihan tuotannosta jo 12 prosenttia menee Kiinaan. "On mahdollista, että vientimäärät kasvavat edelleen", Juha Gröhn sanoo.

Kari Salonen

Siipikarja siivitti Atrian tulosta kesän aikana.

Elintarvikekonserni Atrian liikevaihto kasvoi sekä heinä–syyskuussa että koko alkuvuonna.

Heinä–syyskuussa liikevaihto oli 366,0 miljoonaa euroa, yhdeksän miljoonaa edellisvuotta enemmän. Liikevoitto kääntyi kasvuun. Se kasvoi neljällä miljoonalla eurolla 16,7 miljoonaan euroon ja 4,6 prosenttiin liikevaihdosta.

Yhtiön mukaan myynti kasvoi kaikissa kanavissa, kannattavuus oli hyvä ja sianlihan vienti Kiinaan kasvoi voimakkaasti.

Myös Ruotsissa hyvä kehitys jatkui ja siipikarjatuotteiden myynti lisääntyi. Venäjällä tulos parani Sibylla- ja Food Service -tuotteiden ansiosta. Atria tutkii mahdollisuuksia myydä Atria Venäjän liiketoimintoja.

Koko alkuvuonna konsernin liikevaihto oli kasvoi kymmenellä miljoonalla eurolla 1 071,3 miljoonaan euroon. Sen sijaan liikevoitto supistui 21,5 miljoonasta 19,1 miljoonaan euroon ja painui 2,0 prosentista 1,8 prosenttiin. Syynä notkahdukseen olivat yhtiön mukaan kohonneet raaka-ainekustannukset.

Toimitusjohtaja Juha Gröhn kuvailee vuoden kolmatta neljännestä "vahvaksi jaksoksi".

"Parantuneen tuloksen perusteena on hinnoittelun hallinta, tuotteiston uudistaminen sekä hyvin toiminut teollinen tekeminen. Käyttöpääoman kehitys paransi liiketoiminnan kassavirtaa edellisestä vuodesta noin 38 miljoonaa euroa", Gröhn sanoo.

Kasvavia tuoteryhmiä ovat siipikarja ja valmisruoka. Lihavalmisteissa kysyntää on aiempaa hinnakkaimmissa tuotteissa.

"Vaikka myyntikilot eivät markkinoilla kasvaisikaan niin arvon kasvattamiseen on edelleen hyvä mahdollisuus. Kulutuksen kohdistuminen entistä vahvemmin kananlihaan näkyy sian- ja naudanlihan kysynnässä. Tämä kehitys on pitkäkestoinen. Esimerkiksi Suomen markkinoilla vuodesta 1990 lähtien tapahtuneesta lihan kokonaiskulutuksen kasvusta 80 prosenttia on peräisin lisääntyneestä kananlihan kulutuksesta", Gröhn sanoo.

Atria suunnittelee 130 miljoonan euron arvoista tuotantolaitosinvestointia siipikarjatuotannon lisäämiseksi Suomessa. "Kananlihan kulutus kasvaa, ja tällä investoinnilla turvattaisiin kapasiteettimme pitkälle tulevaisuuteen", Gröhn sanoo.

Kiinassa sianlihan tuotanto on vähentynyt ja vähentynee edelleen afrikkalaisen sikaruton vuoksi.

"Kiinan lisääntynyt lihan tuonti on muuttanut ja muuttaa koko maailman lihakaupan rakennetta sekä volyymien että hintojen osalta. Myös Atrian vientimäärät Kiinaan ovat kasvussa, ja tänä vuonna viemme Kiinaan noin 12 prosenttia vuosittaisesta sianlihan tuotannostamme. On mahdollista, että vientimäärät kasvavat edelleen", Gröhn sanoo.