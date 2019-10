Euroopan keskuspankki ei koskenut ohjauskorkoihinsa – aloittaa taas ensi kuussa arvopaperiostot

EKP:n mukaan korot pysyvät nykyisellä tai alemmalla tasolla, kunnes inflaatiotavoite on kestävällä tavalla saavutettu.

Tänäinen korkokokous oli viimeinen, jossa puhetta johti tehtävän pian jättävä pääjohtaja Mario Draghi. LEHTIKUVA/AFP

Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään jättänyt ohjauskorkonsa ennalleen. EKP vahvistaa myös syyskuussa tekemänsä päätöksen ja aloittaa ensi kuussa uudelleen arvopaperien ostot markkinoilta. Ostoja tehdään kuukausittain 20 miljardilla eurolla.

Tämän päivän korkokokous on viimeinen, jossa puhetta johtaa tehtävän pian jättävä pääjohtaja Mario Draghi. Uusi pääjohtaja Christine Lagarde aloittaa tehtävässä ensi viikon perjantaina.

EKP piti myös ohjeistuksensa ennallaan todeten, että korot pysyvät nykyisellä tai alemmalla tasolla, kunnes inflaatiotavoite on kestävällä tavalla saavutettu. EKP:n tavoitteena on pitää inflaatio lähellä mutta kuitenkin alle kahden prosentin. Viime aikoina hintojen nousu on jäänyt tuntuvasti alle tämän tavoitteen.