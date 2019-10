Auto- ja kuljetusalan AKT:n hallitus koolla, liitot päättävät pikaisista tukitoimista Postin kiistaan

Kuljetusliitoilla on jo pitkään ollut voimassa keskinäinen yhteistyösopimus liittojen keskinäisestä tuesta.

MARJA SEPPALA

Satamien ahtausalan omat työehtosopimukset jatkuvat vielä pitkälle vuoden 2021 tammikuuhun.

Kuljetusliitot kertovat olevansa valmiita tukemaan postityöntekijöiden marraskuista lakkoa. Kuljetusliitot ry:n puheenjohtaja, Merimiesunionin puheenjohtaja Simo Zitting kertoi perjantaina STT:lle, että kuljetusliitot tekevät päätöksiä tukitoimistaan omissa hallinnoissaan ja kertovat niistä itse.

Kuljetusliittoihin kuuluvat esimeriksi Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Rautatiealan unioni RAU ja Suomen Merimies-Unioni SMU.

Perjantaina parhaillaan on iltapäivällä koolla Auto- ja kuljetusalan AKT:n hallitus. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on pyytänyt muilta SAK:n ammattiliitoilta tukea taistelussaan työehtojen heikennyksiä vastaan. AKT on kuljetusalan 47 000 jäsenen avainliitto.

Kuljetusliitoilla on jo pitkään ollut voimassa keskinäinen yhteistyösopimus liittojen keskinäisestä tuesta.

AKT muistuttaa omassa tiedotteessaan, että "viimeksi vuonna 2015 muiden kuljetusliittojen tukitoimet saivat Postin luopumaan rajuista työehtoheikennyksistä".

PAU kertoi tiistaina suunnittelevansa laajaa lakkoa Postissa. Posti käy parhaillaan vaikeaksi luonnehdittuja työehtosopimusneuvotteluja PAUn kanssa. Kiistaa on myös Postin pakettilajittelun työntekijöiden siirtoa PAU:lta Teollisuusliiton ja Medialiiton väliseen tessiin. SAK ja sen jäsenliitot tuomitsivat "Postin tekemän työn halpuutuksen".

Kuljetusliittojen mukaan ne tekevät pikaisia päätöksiä omista tukitoimista, mikäli Posti jatkaa valmisteluja lakkolaisten korvaamiseksi esimerkiksi vuokratyöntekijöillä.

Jo aiemmin Posti ilmoitti siirtävänsä Posti Oy:ssä työskentelevän kuljetushenkilöstönsä Posti Kuljetus Oy:hyn. Muutos tarkoittaa kuljettajien siirtymistä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n Kuorma-autoalan työehtosopimuksen piiriin 1.11.2019 lähtien. Teollisuusliiton tes:iin siirtyvän Pakettilajittelun tapaan AKT:n työehdot tulevat voimaan marraskuun alusta.

Kuljettajien AKT-siirto on tapahtunut ilman suurempaa hälyä. PAU ja AKT edellyttävät, että Posti sopii työsopimustasoisesti niistä työehdoista, jotka liikkeenluovutuksen takia olisivat heikkenemässä. Tällaisia on muun muassa sovitut palkanosat ja niin sanotut pitkät lomat.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL tukee Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n taistelua Postin työntekijöiden työehtojen heikentämistä vastaan. SEL on valmis tukitoimiin elintarvikealan yrityksissä, jos Posti ei luovu työehtojen heikennysvaatimuksista ja vuokratyövoiman käyttämisestä laillisen lakon rikkureina.

"SEL:n mahdolliset tukitoimet tulevat kohdistumaan niihin elintarvikealan yrityksiin, jotka käyttävät Postia logistiikan yhteistyökumppaninaan tai rikkurityövoimaa Postille tarjoavia henkilöstövuokrausyrityksiä. Selvitämme parhaillaan, kuinka paljon näitä yrityksiä elintarvikealalla on", SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen sanoo.

SEL:n tänään koolla ollut liittohallitus päätti valmiudesta tukitoimiin vastauksena PAU:n tukipyyntöön.

PAU on ilmoittanut joutuvansa ryhtymään laajoihin laillisiin lakkoihin 11.-24.11.2019 edistääkseen työehtosopimusneuvotteluja sekä estääkseen valtio-omisteisen Postin suunnitelmat työntekijöiden palkan alennuksista ja työehtojen heikennyksistä.

Posti arvioi, että postinjakeluun on odotettavissa jopa viikkojen viiveitä, jos marraskuulle kaavailtu postityöntekijöiden lakko toteutuu.

Postin ja PAUn välinen nykyinen työehtosopimus päättyy lokakuun lopussa.

