Kiinalainen julkkis myi 20 000 Valion maitojauhepakkausta kolmessa minuutissa suoralla lähetyksellään

Valiolle muutaman minuutin näkyvyys vaati kuukausien työn. Kiinan digitalisoituneilla ruokamarkkinoilla taistelu näkyvyydestä on kova.

Valio / kuvakaappaus

Viya on Kiinan suosituimpia livestreamtähtiä. Hän on myynyt yhden päivän aikana enimmillään 49,7 miljoonan dollarin edestä tavaraa. Kuvassa Valion maitojauhepakkaus.

Valio on toteuttanut Kiinassa poikkeuksellisen kampanjan, jonka seurauksena myytiin lähes 20 000 pakkausta laktoositonta maitojauhetta muutamassa minuutissa.

Isojen lukujen takana on tuotteita mainostanut kiinalainen livestreamtähti Viya. Livestreamilla tarkoitetaan suoraa verkkolähetystä.

”Meillä kävi tuuri. Kuluttajatuotteiden kanssa ollaan Kiinassa vielä hyvin alkuvaiheessa”, kertoo Valion liiketoimintajohtaja Jussi Mattsson.

Valion Kiinan tiimi teki neljä kuukautta töitä, jotta maitojauheet saivat Viyan tekemässä lähetyksessä kullanarvoiset kolme minuuttia aikaa.

Hienoista luvuista huolimatta Mattssonin into on varovaista: nopea pikavoitto ei ole tulevaisuuden tae. ”Kiinan markkina on länsimaiselle ihmiselle todella vaikea ymmärtää.”

Kiinassa Valion tuotteet – kuten muukin ruoka – myydään pääasiassa Taobaon kaltaisten verkkokauppojen kautta. Ongelmana on nettikaupan valtava valikoima, johon lähes tuntemattoman suomalaismeijerin tuotteet hukkuvat.

”Digitaalisuudessa Kiinassa ollaan meitä edellä. Tuotteet on helppo saada verkkokauppaan, mutta löytävätkö kuluttajat ne? Se on toinen juttu.”

Taistelu markkinoilla on kovaa. Verkossa tehtävät livestreamlähetykset ovatkin kiinalaisten kuluttajien keskuudessa erittäin suosittu tapa katsastaa kauppojen valikoimaa.

Viyan onnistui myydä uusiseelantilaisia tuotteita muutamassa tunnissa 30 miljoonan dollarin edestä, kertoo nzherald.

Viya tekee töitä pääasiassa isojen brändien kanssa. Hänellä on 200 työntekijän tiimi, jonka kanssa tuotteita käydään läpi ja testataan.

Lähetykseen päätyvät vain testausvaiheen läpäisseet tuotteet. Viyan tekemät esittelyt on suunnattu erityisesti naisyleisölle, kertoo uutismedia Jing Daily.

Videopätkän aikana Viya kertoi Valion maitojauheen olevan laktoositonta ja suomalaista ja sopivan koko perheelle. ”Tapaus oli hyvin kertaluontoinen. Mahdollisesti yritämme ensi vuonna uudestaan”, Mattsson kertoo.

Mattssonilla on kokemuksesta työskentelystä eri puolilta maailmaa, mutta Aasiassa länsimainen myyntilogiikka ei toimi.

”Jos kuluttajatuotteiden kanssa haluaa olla Kiinassa, on kaikki kaikessa, että on osaava kiinalainen henkilöstö paikan päällä. Markkina on niin erilainen kuin mikään muu.”

Lue lisää:

Valion äidinmaidonkorvikkeille avautui tie Kiinaan

Promillekin Kiinan valtavista ruokamarkkinoista riittäisi: ”Jos maassa aikoo menestyä, sinne on saatava työntekijöitä"

Valio haluaa kiinalaiset kuluttajat asiakkaikseen – perustaa Kiinaan kuluttajabrändeihin ja ruokapalveluihin keskittyvät liiketoimintayksiköt