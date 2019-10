OP Ryhmä käänsi tuotot kasvuun ja kulut laskuun – yt-neuvottelut ja kulukuuri jatkuvat, maali siirtyy

Jarkko Sirkiä

"Strategisena painopisteenämme on kääntää tuottojen kasvu kulujen kasvua suuremmaksi. Tammi–syyskuussa tuotot kasvoivat vertailukaudesta kolme prosenttia ja kulut laskivat prosentin", pääjohtaja Timo Ritakallio ynnäsi OP Ryhmän kulunutta vuotta.

OP Ryhmä on pystynyt kääntämään laskevien tuottojen trendin kasvuun ja leikkaamaan kulujaan jo toista vuotta sitten asettamansa tavoitteen mukaisesti. Pankki- ja vakuutusryhmä on käynyt kahdet yhteistoimintaneuvottelut ja jatkaa kolmansia sekä uudistanut toimintamallinsa.

Taloudellista tulosta syntyi tammi–syyskuussa 706 miljoonaa, vajaat kolme prosenttia viime vuoden vastaavaa enemmän. Ennätyksellisen alhaalla pysyvien korkojen vuoksi ahtaalla oleva korkokate kasvoi 4,5 prosenttia 901 miljoonaan euroon. Myös nettopalkkiotuotot kasvoivat.

Vakuutuskate puolestaan supistui huolimatta vakuutusmaksutuottojen kasvusta.

OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 5,8 prosenttia 91,0 miljardiin euroon ja talletukset 1,6 prosenttia 62,6 miljardiin euroon. Omistaja-asiakkaiden määrä lähestyy kahden miljoonan rajaa: nyt osuuksien omistajia on 1,98 miljoonaa.

Koko vuoden tulosnäkymät OP Ryhmä piti ennallaan. Ryhmä tulee jäämään viime vuoden tuloksestaan.

OP Ryhmä on syksyn aikana ilmoittanut kaksista yhteistoimintaneuvotteluista, Yrityspankki- ja vakuutusasiakkaat liiketoiminnoissa 300 työtehtävää on päätetty lakkauttaa, ja uusia tehtäviä perustaa 185.

Tukitoiminnoissa 7. lokakuuta alkaneet neuvottelut jatkuvat edelleen. Arvioitu vähennystarve 1 900 henkilön yksikössä on enintään 290 työtehtävää.

Gebhardinaukion finanssijätti kääntyy, vaikkakin hitaasti. Valmista ei tässä matalien korkojen ja keventyvien katteiden ympäristössä tule: maali siirtyy.

"Tämä on vienyt suunniteltua enemmän aikaa, koska tuottojen kääntäminen kasvuun on ollut haasteellista. Toimintaympäristö on sellainen, että kulukehitykseen on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota", pääjohtaja Timo Ritakallio kommentoi OP Ryhmän yhdeksän kuukauden tulosta.

Tammi–syyskuussa OP Ryhmän tuotot kasvoivat vertailukaudesta kolme prosenttia ja kulut laskivat prosentin. Alhainen, jopa miinusmerkkinen, korkotaso painaa pankkien korkokatteita. Vakuutustoiminnassa paineessa ovat sijoitustuotot samasta syystä.

Alhainen korkotaso on Ritakallion mukaan kaikkein vaikein taklattava ryhmän pienimmille osuuspankeille. OP Ryhmään kuuluu nyt 149 osuuspankkia. Päätettyjen fuusioiden jälkeen vuoden lopussa itsenäisiä osuuspankkeja on jäljellä 146. Jos aikeet ja yhdistymisneuvottelut viedään loppuun, ensi vuoden loppuun mennessä Suomessa on osuuspankkeja jäljellä 130 kappaletta.

"Satakunnassa Säkylän, Köyliön ja Vampulan osuuspankeista syntyi Ala-Satakunnan pankki. Ylä-Pirkanmaalla yhdistyivät Ruoveden, Virtojen ja Kihniön osuuspankit", Ritakallio mainitsee esimerkkeinä.

Fuusiot ovat mahdollisuus säilyttää maan pankkikonttoriverkko, josta osuuspankeilla on noin puolet. OP Ryhmässä 80–90 osuuspankilla on vain yksi konttori.

Osavuosikatsauksessaan OP Ryhmä luokitteli Vallilan pääkonttorikiinteistön "myytävänä olevaksi pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi".

Gebhardinaukion kiinteistö on ollut myynnissä jo jonkin aikaa ja OP Ryhmä neuvottelee edelleen sekä kotimaisten että ulkomaisten kiinteistösijoittajien kanssa.

"Prosessi etenee, muutamasta asiasta on kiinni", Ritakallio kommentoi niukasti myyntineuvotteluja.

Kiinteistön taseeseen kirjatut varat olivat yhteensä 323 miljoonaa euroa ja velat 7 miljoonaa euroa. Vallilan kiinteistö käsittää Helsingin Vallilassa sijaitsevan korttelin. Kiinteistöstä pyydettävä kauppahinta ylittää sen tasearvon – Ritakallion sanoin: "huomattavasti".

Vallilan kiinteistössä toimivat nykyisin OP Osuuskunta tytäryhtiöineen sekä Verohallinto. Jos myynti toteutuu, OP Ryhmä jatkaa toimintaa kiinteistössä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Jukka Pasonen