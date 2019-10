Olvin yhdeksän kuukautta: Suomessa vesijano hellitti, Baltiassa alkoholiveron veivaukset heiluttivat kysyntää

Olvi Oyj

Olvi pitää koko vuoden tulosnäkemyksen ennallaan ja arvioi konsernin tilikauden 2019 liikevoiton pysyvän "hyvällä edellisvuoden tasolla".

Olvi-konsernin myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto olivat vuoden kolmannella neljänneksellä edellisvuotta paremmalla tasolla. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 113,6 miljoonaa euroa ja tammis–syyskuussa liikevaihtoa kertyi 559,1 miljoonaa euroa (1–9 2018: 551,0 milj. euroa).

Liikevoittoa yhdeksältä kuukaudelta kertyi 44,9 miljoonaa euroa (1–9 2018: 44,4 milj. euroa).

Sesonkikauden jälkipuoliskon sää oli koko markkina-alueella selvästi edellisvuotta heikompi, mikä vaikutti kokonaiskysyntään erityisesti kivennäisvesissä ja perinteisessä mallasjuomassa kvassissa. Konsernin kannattavuus parani kuitenkin myös kolmannella kvartaalilla.

Toimitusjohtaja Lasse Aho kommentoi yhtiön tulostiedotteessa, että Suomessa erityisesti mietojen alkoholijuomien kysyntä on pysynyt vahvana, jonka seurauksena Olvin markkina-asema vahvistui entisestään.

Viron markkina elpyi heinäkuun alussa toteutetun alkoholiveron laskun jälkeen selvästi. Veron alennuksella on ollut piristävä vaikutus niin kauppaan Virossa kuin Suomeen kohdistuvaan laiva- ja satamakauppaan. Viron mietojen alkoholijuomien myynti on lähtenyt kasvuun. Kolmannella kvartaalilla tämä paransi selvästi liikevaihtoa ja liikevoittoa.

Latviassa valmisteveroja korotettiin alkuvuodesta, mikä on laskenut hieman paikallismarkkinan kysyntää.

Erityisesti mietojen alkoholijuomien kysyntä on laskenut, koska niiden verotus on suhteellisesti korkeampaa kuin väkevien alkoholijuomien. Tästä huolimatta tulos on lähes edellisvuoden tasolla yhtiön onnistuneen sopeuttamisen ja toiminnan tehostamisen johdosta.

Liettua on jatkanut hyvää kehitystä myynnin osalta koko alkuvuoden ajan. Miedot alkoholijuomat ja vedet ovat kasvaneet niin paikallisesti kuin viennissä.

Valko-Venäjällä sekä liikevaihto että liikevoitto ovat parantuneet edellisvuoteen verrattuna.

Kolmannella kvartaalilla myyntivolyymi laski erityisesti kvassin osalta niin paikallisesti kuin Venäjän viennissä viileän sesonkikauden sään vuoksi. Kvass on yhtiön toiseksi suurin tuoteryhmä ja on tuotteena erittäin sääsidonnainen kysynnältään vesituotteiden tavoin.

Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti katsauskauden aikana. Suomessa on lisätty oluenvalmistuksen ja Virossa mehunvalmistuksen tuotantokapasiteettia. Olvi-konsernin ensimmäinen luonnonmineraalivesitehdas Liettuassa aloitti toimintansa keväällä.

