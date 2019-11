Kauppapolitiikan osaajista huutava pula hallinnossa ja yrityksissä – Turun kauppakorkeakoulu aloittaa koulutuksen

pasi leino

"Olisihan se hienoa, jos Turun kauppakorkeakoulusta valmistuvista tulisi Suomen parhaita kauppapollitiikan osaajia", professori Kari Liuhto kehuu tulevia kurssitettaviaan.

"Kauppapolitiikan osaajista on tullut niukka voimavara sekä julkishallinnossa että yrityksissä", sanoo EU-komissaariksi siirtyvän Jutta Urpilaisen kabinettipäällikkönä aloittava Taneli Lahti.

Turun kauppakorkeakoulu aloittaa kauppapolitiikan opetuksen ensimmäisenä Suomessa ja Pohjoismaissa.

Turun yliopistoon kuuluvan kauppakorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan professori ja Pan-Eurooppa Instituutin johtaja Kari Liuhto sanoo kurssien tulevan tarpeeseen:

"Presidentti Trump on toiminut meidän kampanjapäällikkönämme – vanhat säännöt eivät enää pelaa", Liuhto perustelee käynnistyvää opetusta sarkastisesti.

Monenkeskinen globaali talousjärjestelmä on murenemassa. Kauppasodan uhka Kiinan ja USA:n välillä on todellinen, ja maailman kauppajärjestö WTO on ollut voimaton.

Euroopan unionissa kauppapolitiikka on EU:n asia – ja EU neuvottelee myös Suomen puolesta.

Ajat muuttuvat. Kauppapolitiikan uusista osaajista olisi Lahden mukaan tarvetta Suomessakin.

"Nyt on se tilanne, että koko maassa on muutama kymmenen kauppapolitiikan osaajaa. Tunnen heidät kaikki."

Turun yliopiston osana nykyään toimiva Turun kauppakorkeakoulu aloitti marraskuun alusta kolmivuotisen hankkeen, jossa se tarjoaa kauppapolitiikan opetusta sekä opiskelijoilleen että valtionhallinnon ja yritysten asiantuntijoille. Hanke alkaa ensi keväänä Helsingissä järjestettävillä koulutuspäivillä julkishallinnolle ja yritysjohtajille.

Kauppakorkean opetusohjelmaan kuuluva kurssi käynnistyy ensi vuoden syksyllä. Hanketta vetää Pan-Eurooppa Instituutin tutkimuspäällikkö Anna Karhu. Kauppapolitiikan opetusta on ollut eri tiedekunnissa – yhteiskuntatieteellisessä, oikeustieteellisessä, kauppakorkeassakin – mutta se ei ole ollut opetuksen keskiössä tätä ennen.

Kauppapolitiikkaopetuksen rahoittaa Elinkeinoelämän keskusliittoon kuuluva TT:n Säätiö. Taneli Lahti toimii EU-komission lisäksi jatkossakin Turun kauppakorkeassa Senior Fellowina.

Aiemmin EU-komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen sekä varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskin kabinettipäällikkönä työskennellyt Lahti on luennoinut kauppakorkeassa työelämäprofessorina EU:n taloudesta ja Venäjän taloussuhteista.

Turun kauppakorkeakoulun järjestämässä kauppapolitiikkaa ja maailmankaupan murrosta käsitelleessä pyöreänpöydän asiantuntijakeskustelussa ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Anttonen toi esiin EU:n monet kahdenkeskiset kauppasopimukset. Näistä kahden keskeisen kauppamahdin, USA:n ja Kiinan kanssa ei olla vielä edes päästy neuvottelemaan.

Ulkoministeriö kouluttaa omia virkamiehiään, mutta ministeriössäkään ei Anttosen mukaan ole kuin noin 30 kauppapolitiikkaan syvemmin perehtynyttä henkilöä.

"Tämä on perusosaamista. Suomi elää kaupasta ja perusfaktat on oltava. Me olemme pieni (kansakunta), mutta voimme tehdä asioita ketterämmin kuin muut."

Anttosesta on hienoa, että kauppapolitiikan opetusta nyt järjestetään Suomessa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana kauppaa rajoittavia toimia on ollut enemmän kuin kauppaa vapauttavia. Se on rajoittanut myös talouskasvua.

Turun keskustelutilaisuuteen ja juhlapäivälliselle osallistui kunniavieraana 80 vuotta lokakuun alussa täyttänyt ja eläkkeelle vuonna 2003 siirtynyt kauppakorkean kansainvälisen talouden professori Urpo Kivikari.

Anttonen arvelee, ettei USA:n nykyisen hallinnon kanssa sopimukseen päästäkään, koska se ei näytä pitävän monenkeskisistä kauppasopimuksista.

Presidentti Donald Trump on politiikassaan osoittanut tähtäävänsä mieluummin kahdenkeskisiin "diileihin".

Jukka Pasonen