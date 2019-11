Nyt et saa verokorttia mistään, verohallinto pani OmaVero.fi:n viikoksi kiinni päivittääkseen ohjelmistojaan

Jarkko Sirkiä

OmaVero.fi-palvelu katkolla. Ohjelmistokatkon aikana verohallinto ei pysty tekemään uutta verokorttia.

"Et saa verokorttia mistään", otsikoi verohallinto palveluistaan ajalla 2.–6.11. mahdollisia muutosverokortin hakijoita.

Tylyä, mutta totta. Ja suurin osa muistakin verohallinnon palveluista ja neuvonnasta on käytännössä kiinni perjantaihin 8.11. saakka. Syynä on verohallinnon tietojärjestelmän päivitys.

"Miten ihmeessä verottajan ohjelmistopäivitys voi kestää viikon?" kysyi MT:ltä maatalousverovelvollinen, joka olisi tarvinnut verovelkatodistuksen.

Niin, mikä siinä kestää, Verohallinnon viestintäpäällikkö Nilla Hietamäki?

"On niin paljon siirrettävää tietoa ohjelmistoista toiseen esimerkiksi kiinteistöverotuksessa ja varainsiistoverotuksessa. Ja sitten testaamme, että kaikki varmasti toimii", Hietamäki vastaa.

Verohallinto luopuu vähitellen erillisistä vero-ohjelmistoistaan ja siirtyy paloittain yhteen it-järjestelmään. Hietamäen mukaan verottajalla oli aiemmin enimmillään yli 70 verotuksen it-järjestelmää.

Verohallinto on tiedottanut etukäteen, että OmaVero on pois käytöstä 1.−8.11. kello aamuyhdeksään saakka.

"Hoidathan veroasiasi kuntoon hyvissä ajoin ennen kuin katko alkaa."

Verovirkailijat eivät itsekään pääse ajalla näkemään verotietoja. Verotoimistot ja yleisimmät palvelunumerot ovat auki, mutta niistä saa vain yleisneuvontaa. Yritykset voivat antaa ilmoituksia ohjelmistojen kautta normaalisti palvelukatkon aikana.

Asiakaspalvelusta saa vain yleisneuvontaa 4–6.11., mutta puhelinpalvelussa voi hoitaa veroasioita torstaina 7.11.Asiakkaille OmaVero aukeaa perjantaina 8.11.

Chat on kokonaan kiinni.

Suurena verotulojen julkaisupäivänä julkiset verotiedot ovat kuitenkin nähtävillä normaalisti verotoimistojen asiakaspäätteillä.

Kuluvan vuoden aikana verovelvollisilla on käytössään vain yksi vuosiverollinen verokortti. Siihen on viime viikonloppuun mennessä jo 1,7 miljoonaa suomalaista veronmaksajaa hakenut muutoksia veronpidätykseensä, kun tulot ovatkin vuoden aikana muuttuneet. Muutoksen on voinut tehdä OmaVero.fi:ssä ja suurimmat ruuhkat olivat alkuvuodesta.