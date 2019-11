Fazerille kaura on "superruokaa" – Euroopan investointipankki rahoittaa 40 miljoonan euron lainalla kauran kuorista jalostavaa ksylitolitehdasta Lahteen

"Kaurapohjainen ksylitoli on jo herättänyt valtavaa kiinnostusta ja ksylitolin kysyntä on kasvanut."

Kari Salonen

Kippis kauralle ja ksylitolille! Fazer-konsernin konsernijohtaja Christoph Vitzthum (oik.) ja Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb nostivat maljan, kun lainasopimus oli allekirjoitettu.

"Suurin haaste terveellisissä elintarviketuotteissa on se, että kuluttaja ei aina ymmärrä, mistä on kyse", kommentoi Fazer-konsernin konsernijohtaja Christoph Vitzthum uusia terveysruokien markkinoita, joille myös Fazer on laajentanut toimintaansa.

Sirkkaleipä jäi kokeiluksi, mutta kauratuotteisiin Fazer investoi nyt isosti.

Fazer-konserni ja Euroopan investointipankki EIB julkistivat perjantaina 40 miljoonan euron lainasopimuksen, jolla EIB rahoittaa Lahteen jo rakenteilla olevan ksylitolitehtaan ja siihen liittyvää kehitystyötä.

Fazer rahoittaa lainalla erityisesti uuden, ksylitolia kauran kuoresta valmistavan tehtaan rakentamista. Ksylitolitehdas nousee Fazerin Lahden myllyn viereen. Uuden tuotantolaitoksen odotetaan tuottavan vuodessa 4 000 tonnia ksylitolia.

Euroopan investointipankille laina Fazerille on suhteellisen pieni: lainasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Fazerin Vantaan vierailukeskuksessa mukana ollut EIB:n varapääjohtaja Alexander Stubb kertoi pankin keskimääräisen lainapäätöksen olevan 100 miljoonaa euroa.

Suomeen sijoittuvia lainahankkeita EIB on rahoittanut vuosittain 1,5–2 miljardin euron edestä. Tyypillisesti EIB:n osuus sekä yksityis- että julkiselle sektorille myönnetyissä lainoissa on ollut puolet.

Fazer sopii Stubbin mukaan hyvin Euroopan investointipankin laina-asiakkaaksi.

"Tämä on ensimmäinen lainamme Fazerille – hyvään tarkoitukseen, terveelliseen ruokaan ja ksylitolitehtaaseen."

Investointipankki allekirjoitti perjantaina toisenkin lainan: Helsinki–Vantaan lentokentän laajennuksen neljäs vaihe sai 150 miljoonan euron EIB-rahoituksen.

Stubbin mukaan kuluvana vuonna Suomessa EIB:n osin rahoittamia projekteja tulee olemaan yhteensä noin 25 – Fazer mukaan lukien. Stubbin oma kausi EIB:n varapääjohtajana Luxembourgissa päättyy tammikuun lopussa.

Ksylitolitehdasta rakennetaan parhaillaan Fazerin kauramyllyn viereen Lahteen. Fazerilla kauramyllyn sivutuotteena syntyy runsaasti kauran kuorta. Kuoret sisältävät puolestaan ksyloosia, josta voidaan valmistaa ksylitolia.

Fazerin tavoitteena on myydä maailmanlaajuisesti tätä kasvipohjaista, suomalaista alkuperää olevaa raaka-ainetta.

"Kaurapohjainen ksylitoli on jo herättänyt valtavaa kiinnostusta ja ksylitolin kysyntä on kasvanut."

Konsernijohtaja Vitzthumin mukaan tuotettavasta ksylitolista 15–20 prosenttia yhtiö käyttää omissa kuluttajatuotteissaan esimerkiksi pastilleissa ja purukumissa. Loput se aikoo viedä raaka-aineena maailmalle.

Ksylitolia käytetään myös lääketeollisuudessa sidonta-aineena ja esimerkiksi kosmetiikkateollisuudessa.

Vaikka ksylitoli on alun perin suomalainen keksintö, Fazerinkin nykyisin tuotteissaan käyttämä ksylitoli tuodaan ulkomailta, Itävallasta ja Kiinasta. Kiinassa ksylitoli valmistetaan maissin tähkistä.

Fazer pyrkii vahvistamaan asemaansa ruokateknologian edelläkävijänä. Kaura ja kauratuotteet kasvattavat osuuttaan markkinoilla, ja Fazer on mukana sekä yritysostoin että omalla tutkimus- ja kehitystoiminnallaan.

Fazer osti yrityskaupalla kouvolalaisen Kaslinkin, jota Fazer nyt integroi konserniin.

"Sitä mukaa kun kauratuotteiden kysyntä kasvaa, Kaslinkin meijerilinjoja muutetaan kaurapohjaisiksi", Vitzthum kuvaa konsernin Kaslink-suunnitelmia.

"Kaura on varsinainen superruoka. Siitä voi tehdä vaikka mitä!", Vitzthum totesi innokkaasti.

Ensimmäisen kauramyllynsä Fazer rakennutti Lahteen vuonna 2015.

Talousjohtaja Jouni Grönroos kertoi, että parhaillaan rakennettavan ksylitolitehtaan rakenteita yhtiö tekee silmällä pitäen mahdollista tehtaan laajentamista myöhemmin. Näin investoinnin arvoa on kasvatettu noin 10 miljoonalla eurolla alkuperäisestä suunnitelmasta.

Kaurapohjaiset tuotteet ovat Fazerin fokuksessa, mutta vaihtovelkakirjalainalla yhtiö on solminut strategisen kumppanuuden myös start-up-yritys Solar Foodsin kanssa. Solar Foodsin innovaationa on kehittää proteiinia hiilidioksidista. Kaupallista tuotetta hankkeesta odotetaan vasta muutaman vuoden kuluttua.

Euroopan investointipankki (EIB) on Euroopan unionin rahoituslaitos, joka myöntää pitkäaikaista hankerahoitusta ja joka on jäsenmaiden yhteisessä omistuksessa. Se myöntää pitkäaikaista rahoitusta vakaille investoinneille, ja tukee tässä EU:n toimintapolitiikoissa asetettuja tavoitteita. Vuonna 2018 pankki myönsi lainoja lähes 1,8 miljardin euron arvosta suomalaisille hankkeille.