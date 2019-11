SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä kavahtaisi private label -kieltoa – "Ruokakauppa ei kaipaa sääntelyä"

Kari Salonen

"Toivottavasti tämä uusi hallitus ei lähde lisäämään kaupan sääntelyä. Sääntelyn sijasta tarvitaan innovointia, brändäystä, tarinallistamista ja ruuan vientiä", sanoo SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti työryhmän, jonka tarkoituksena on pohtia kaupan omiin merkkeihin puuttumista. Selvitystyö käynnistyi 25. lokakuuta, ja mahdollisista keinoista ei ole tullut julkisuuteen uutta tietoa.

Mitä S-ryhmässä ajatellaan pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen työryhmästä ja sen tehtävästä, SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä?

"Koko työryhmän tavoite on kovin väljä, jotta sitä voisi arvioida. Me pidämme tietysti tärkeänä, että vapaa, avoin markkinatalous toimii. Olemme kuitenkin kansainvälisessä kilpailuympäristössä. Me toivomme, että nykyinen hallitus ei lähde lisäämään sääntelyä, kun edellinen hallitus teki avauksia kaupan sääntelyn vapauttamiseksi ja kilpailun sallimiseksi", Taavi Heikkilä vastaa Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa.

Hän viittasi kaupan aukioloaikojen vapauttamiseen, kaavoituksen helpottamiseen uusien kauppojen perustamiseksi – "ja jopa alkoholissakin saatiin pieni askel oikeaan suuntaan otettua."

Vahvat, korkeintaan 5,5 tilavuusprosenttia sisältävät vahvat oluet, siiderit ja lonkerot tulivat kaupan hyllyille kuluvan vuoden alusta.

"Koko ruokaketjun kannalta keinojen pitäisi olla SOK:n Heikkilän mielestä ihan jotain muuta kuin private labeleiden (kaupan omien merkkien) rajoittamista jossain muodossa."

Heikkilän mukaan päivittäistavarakaupassa tarvittaisiin sääntelyn sijasta innovointia, brändäystä, tarinallistamista ja ruuan vientiä.

"Mieluummin sitä kautta, jotta koko kakku kasvaisi ja kaikki voisivat paremmin."

SOK:n pääjohtaja toimii oman toimensa ohessa Kaupan liiton hallituksessa sen varapuheenjohtajana.

Heikkilä ajattelee asiaa myös S-ryhmän omistajajäsenten kannalta ja sanoo, että kaupan omat merkit ovat vähintään saman laatuisia kuin teollisuuden omat brändit. Hänen mukaansa valitut tuotteet ovat käyneet läpi tarkan prosessin, ja ovat "prikulleen kuin parhaita brändituotteita, mutta edullisempia".

"Myös Kuluttajavirasto on ollut huolissaan, ettei näitä lähdettäisi kieltämään – sen huolen tietysti jaamme", Heikkilä sanoo.

Hallitus jatkaa kaupan omien tuotemerkkien hillinnän valmistelua, kertoi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) 13. marraskuuta Uutissuomalaiselle. Lepän mukaan asiassa edetään "mahdollisimman nopeasti".

"Valmistelutyö on ministeriössä käynnissä. Siinä on Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä työ- ja elinkeinoministeriö mukana", hän sanoo.

Tarkoitus ei ole kieltää kaupan omia edullisempia merkkejä, mutta tuottajien elinkeinon turvaamiseksi on tehtävä jotakin, Leppä linjaa.

Kaupalla on omat merkkinsä, joiden hinnat eri kaupparyhmät ovat pystyneet kilpailuttamalla ja vähemmällä brändimainonnalla painamaan alas. S-ryhmällä on Kotimaista-tuoteperhe sekä Rainbow-sarja, Keskolla on Pirkka.

Työryhmän taustalla on ajatus siitä, että kaupan neuvotteluasema on niin vahva, että se pystyy kilpailuttamaan omien merkkiensä valmistuskustannukset alhaiseksi. Vastaavasti teollisuudessa ja maataloudessa tuotot alenevat.

Kesäkuussa julkistetun hallitusohjelman uuden kirjauksen mukaan ”päivittäistavarakauppojen ylivoimaista neuvotteluasemaa hillitään lainsäädännöllisin toimin, muun muassa private label -tuotteita”.

Kirjaus on peräisin Säätytalon hallitusohjelmaneuvottelujen maatalousryhmästä, jonka sihteerinä toimi maatalousministeri Jari Lepän (kesk.) erityisavustaja Risto Lahti.

Lahti perusteli kokoomustaustaisessa Verkkouutisissa, että "kirjauksella haluttiin alleviivata poliittista tahtoa siihen, että elintarvikeketjun kaikki osapuolet pärjäävät ja hallitus haluaa etsiä siihen keinot."

Lahden mukaan tuotteita ei olla kieltämässä, mutta niiden myyntiä ollaan todennäköisesti sääntelemässä.

Ministeriön sisäinen työryhmä kuulee myös alan toimijoita. Työn on määrä valmistua keväällä, jolloin esitys elintarvikemarkkinalain muuttamisesta lähtee lausunnolle.

S-ryhmän päivittäistavarakaupan valikoimissa brändituotteiden osuus valikoimasta on yli 80 prosenttia. Alle viidennes on kaupan omia merkkejä.

Vertailun vuoksi: esimerkiksi Saksan päivittäistavarakaupoissa private label -tuotteiden osuus on S-ryhmän arvion mukaan selvästi yli 40 prosenttia. Private labeleita on tarjolla myös kaikissa muissa Euroopan maissa. Siksikin S-ryhmää edustavan Taavi Heikkilän mielestä olisi erikoista, jos Suomessa päädyttäisiin rajoittamaan kaupan merkkejä.

