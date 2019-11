Jätti-investoinnin tehnyt Kalaneuvos harmissaan: Uusia kalankasvattamoja ei tule tiukan lupalinjan takia

Kalayhtiön 28 miljoonan euron investointi yli kaksinkertaistaa kalojen käsittelytehon ja savustamo on Pohjoismaiden suurin. Vuorokaudessa savustetaan 40 tonnia kalaa.

Rami Marjamäki

Arto Koskinen tarkasti pakkaamista odottavaa savustettuja kirjolohia Kalaneuvoksen uudessa tehtaassa Sastamalassa.

Kotimaisen kalan tarjontaa haluttaisiin lisätä, mutta esteeksi on tullut kalankasvatuslupien tiukka sääntely, sanoo toimitusjohtaja Veijo Hukkanen Kalaneuvokselta Sastamalasta.

Yhtiö juhli tiistaina uuden 28 miljoonan euron jättilaajennuksen avajaisia. Tuotanto ja toimitilat yli kaksinkertaistuvat. Automaattinen fileointilinja läpäisee 12 miljoonaa kiloa kalaa ja savustusuuneja on lisätty vastaavasti.

Konserni on laajennuksen jälkeen Pohjoismaiden suurin savustetun kalan jalostaja.

”Suomessa säädellään erityisen tiukasti kalankasvatuslupia sääntely, vaikka kalankasvatuksen aiheuttama kuormitus Itämereen on häviävän pieni. Tämän takia kalankasvatus on romahtanut ja enää 18 prosenttia suomalaisten syömästä kalasta on kotimaista."

Hukkanen pitää tilannetta kestämättömänä. Yhtiö haluaa lisätä kotimaisen kasvatetun kalan tuotantoa, jotta sen saatavuus voidaan turvata. Nyt se ei onnistu. Kalalle olisi kysyntää myös viennissä.

Hukkasen perheen kalakonserni käsittelee noin 14 miljoonaa kiloa kalaa vuodessa. Tästä noin 3 miljoona kiloa on kasvatettua kotimaista kirjolohta ja vajaa 4 miljoonaa kiloa silakkaa ja muita luonnonkaloja. Loput tulevat ulkomaisilta kumppaneilta ja omilta Ruotsin kasvatuslaitoksilta.

Kala käytetään sataprosenttisesti hyödyksi. Jopa kalanpäät, ruodot ja nahka kierrätetään. Jätettä kertyy alle tuhat kiloa vuodessa.

Laajennushanketta alettiin miettiä kolmisen vuotta sitten, kun tuotanto ei pysynyt enää kasvavan kulutuksen tahdissa ja tilauksia meni sivu suun. Rakennustyöt alkoivat viime vuoden kesällä.

”Investointi on 44-vuotiaan perheyrityksen mittavin. Haluamme vastata kalan kasvavaan kysyntään niin Suomessa kuin maailmalla, ja uusi tehdaslaajennus tekee sen mahdolliseksi”, Hukkanen sanoo.

Vanhassa tehtaassa oli 5 savustusuunia. Nyt uunien määrä nousee kolmeentoista, joista kahdeksan on jo käytössä ja loput viisi saadaan käyttöön, kun vanhan osan saneeraus valmistuu.

Lämminsavutuotteita tehdään kymmenessä uunissa ja kolme on varattu kylmäsavukalalle. Päivässä pystytään savustamaan 40000 kiloa kalaa.

Suurin investointi oli viisi miljoonaa maksanut automaattinen fileointilinjasto, jonka kapasiteetti riittää 12 miljoonalle kalalle vuodessa. Uusia työpaikkoja on syntynyt noin 30.

Rami Marjamäki

Kala käytetään sataprosenttisesti hyväksi. Kalanpäät pakastetaan ja lähetetään Vietnamiin keittotarpeiksi.

Kotimaa on jatkossakin tärkein ja Kalaneuvoksen tuotteet ovat kolmen suurimman kauppaketjun valikoimissa ja myös kaupan omien brändien alla.

Vientiä on yli kymmeneen maahan Baltiasta Valko-Venäjälle ja Ukrainaan sekä Saksaan ja Ruotsiin. Norjaankin viedään kalanmätiä.

Rima on korkealla ja Veijo Hukkanen nostaa sitä vielä ylemmäs: "Liikevaihto on nyt 120 miljoonan euron luokkaa. Viiden vuoden päästä ollaan 200 miljoonassa eurossa. Puolet tulee omasta toiminnasta orgaanisena kasvuna ja toinen puoli yritysostoin."

Seuraavan polven Toni Hukkanen pudistaa päätään vieressä. "Ei kaikkea tarvitsisi sanoa ääneen", varatoimitusjohtaja myhäilee.

Kalaneuvos tytäryhtiöineen on Hukkasen perheen omistuksessa. Omistajia on kymmenen ja heistä 8 on palkkakirjalla töissä täällä, Veijo Hukkanen toteaa.

Rami Marjamäki

Automatisoitu fileointilinja läpäisee jopa 70 tonnia kalaa päivässä. Reet Udobima tarkastaa, että kaikki sujuu kuten pitää.

Kalabisneksessä ei ole aina mennyt hyvin. 90-luvun lama muistetaan yhtiössä ja sen aikaiset tunnot on kirjattu yhtiöstä kirjoitetun historiikin takakanteen. Siinä Veijo Hukkanen kysyi pankinjohtajalta, pitääkö jättää vaatteetkin tänne, kaikki muu oli jo mennyt. "Ei tarvitse", oli vastaus.

Taloustilanne alkoi helpottua 90-luvun lopulla ja sen jälkeen tahti on ollut tiivis. Nyt tehty laajennus on yhtiön historiassa jo viidestoista.

Rami Marjamäki

Uusi tehdasinvestointi yli kaksinkertaistaa tuoreen ja savustetun kalan tuotannon. Se tuli toteavat varatoimitusjohtaja Toni Hukkanen ja toimitusjohtaja Veijo Hukkanen Kalaneuvokselta tyytyväisinä.

Kalaneuvos Oy:n uusi, 28 miljoonan euron jättilaajennus Sastamalassa, otettiin käyttöön tänään.