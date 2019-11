Työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa: Elintarvikevienti kasvaa tänä vuonna 1,75 miljardiin ja rikkoo aiemmat ennätykset

Johannes Tervo

Vientimaista kasvussa on ollut muun muassa Kiina, jonne on viety erityisesti sianlihaa ja maitojauhetta. Kuvituskuva.

Elintarvike- ja juomasektorin vienti on tänä vuonna ollut lupaavassa kasvussa. Työ- ja elinkeinoministeriön keskiviikkona julkaiseman elintarvikealan toimialaraportin ennusteen mukaan alan vienti kasvaa kuluvana vuonna ennätyksellisiin mittoihin.

Ministeriön julkaisussa ennustetaan, että viennin arvo kasvaa 1,75 miljardiin euroon.

Vientiryhmistä tänä vuonna nousussa ovat olleet erityisesti maitojalosteet, kaura, muut elintarvikkeet ja alkoholituotteet. Vientimaista kasvussa on ollut muun muassa Kiina, jonne on viety erityisesti sianlihaa ja maitojauhetta.

Viennin arvoa on auttanut uusien markkinoiden lisäksi vientimäärien ja -hintojen nousu. Elintarvike- ja juomasektorilla tietoisuus viennin tuomista kasvumahdollisuuksista on lisääntynyt, ja uusia vientiyrityksiä on osallistunut maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaan Business Finlandin Food from Finland -ohjelmaan.

Ministeriöstä korostetaan, että myös elintarvikeviranomaisilla ja muilla kehittämistoimijolla on ollut keskeinen rooli viennin mahdollistajina.

Elintarviketeollisuuden liikevaihto oli vuoden 2018 ennakkotietojen mukaan 11,2 miljardia euroa.

Elintarvikealan toimialaraporttiin pääset tutustumaan tarkemmin tästä.

