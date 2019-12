"Inhimillinen pääoma on Suomen tärkein kilpailuvaltti" – koulutussektori luokitellaan kansainvälisesti yhdeksi maailman parhaista

Analyysissa kuitenkin muistutetaan, että korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuus on Suomessa OECD-keskiarvon alapuolella.

Suomen koulutussektori luokitellaan kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa yhdeksi maailman parhaista, selviää Keskuskauppakamarin kokoamasta analyysista. Siinä tarkastellaan kansainvälisten organisaatioiden näkemyksiä Suomen kilpailukyvystä.

"Inhimillinen pääoma onkin Suomen tärkein kilpailuvaltti", sanoo analyysin koonnut Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki tiedotteessa.

Analyysissa kuitenkin muistutetaan, että korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuus on Suomessa OECD-keskiarvon alapuolella. Peruskoulun varassa olevien henkilöiden työllisyysaste on selvästi OECD:n keskiarvoa matalampi. Lisäksi lasten varhaiskasvatuksen osallistumisaste on matala.

"Muutoksen suunta koulutuskentällä on huolestuttava. Yhtä lailla huomiota on kiinnitettävä niihin tekijöihin, joissa Suomi menestyy, kuin niihin tekijöihin, jossa Suomi on takamatkalla", Kotamäki jatkaa.

Haasteita Suomella riittää analyysin mukaan muun muassa työmarkkinoilla. Erityisesti palkanmuodostuksen jäykkyys, työn tekemisen tarpeettoman huono kannustavuus ja tiukka ansiotuloverotus nähdään usein kilpailukykyä heikentävinä tekijöinä. Myös liikenneinfrastruktuurin vajavainen rahoitus heikentää Suomen sijoitusta kansainvälisissä vertailuissa.

Sote-kompurointi on analyysin mukaan verottanut uskoa julkistaloudellisen järjestelmän uusiutumiskykyyn, vaikka järjestelmän vastuullisuuteen ja päätöksentekokykyyn onkin kiinnitetty positiivista huomiota.