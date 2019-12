"Vahva euro tappaa tehokkaasti perusyrityksiä, kilpailutilanne halpatuonnin keskellä tuntuu välillä kohtuuttomalta" – Luoman Oy:n toimitusjohtaja Pekka Luoma kertoo yrittäjän tunnelmat

Johannes Tervo

"Työ vie, se on parasta harrastusta", Luoman Oy:n toimitusjohtaja Pekka Luoma kuvaa vapaa-ajan viettoaan.

Pekka Luoma oli 22-vuotias, kun hän perusti Luoman Puutuote Oy:n. Ylistarolainen nuori mies oli suorittanut mekaanisen puunjalostuksen opinnot Kotkan Puutalousopistossa ja syventynyt sahaamisen käytäntöön puolitoista vuotta Jukajan sahalla Laihialla.

Oman yrityksen perustaminen oli selkeä tavoite, yrittämisen malli oli lähellä.

"Se tulee äidinmaidosta. Äiti ja isä olivat maatilayrittäjiä, oman tilan töiden lisäksi isä urakoi paljon muille", Luoma kertoo.

Moni asia on samoin kuin vuonna 1982, jolloin oma yritys näki päivänvalon.

Saha ja höylä purevat puuta yhä. Konekanta on uusiutunut, mutta päämäärä on ennallaan: tehdään hienosta suomalaisesta puusta laatutavaraa, josta Luoman Oy rakentaa kevythirsimökkejä moniin tarpeisiin.

Yrittäjän huoneentaulun päälausettakaan ei ole tarvinnut kirjoittaa uusiksi: Mitä on luvattu, se täytetään.

"Noutaja tulee nopeasti, jos lupaukset jäävät lunastamatta."

Ajan riento on kuitenkin raju. Moni asia on nyt täysin toisin kuin Luoman kohta 40-vuotisen yrittäjäuran alkutaipaleella.

Pekka Luoma, mitä miettii yrittäjä syksyllä 2019?

"Vahva euro tappaa tehokkaasti perusyrityksiä Suomen kaltaisessa maassa, jossa yritykset maksavat palkat säännöllisesti, jossa työntekijöillä on vuosilomat ja jossa työnantaja kustantaa työterveyshuollon."

"Vastuullisen pk-yrittäjän asema on tukala. Kilpailutilanne tuntuu välillä kohtuuttomalta, kun on tapeltava halpatuonnin kanssa. Halpatavara tehdään maissa, joissa työntekijät voivat vain haaveilla oikeuksista, jotka meillä ovat arkea."

"Valitsisin oman valuutan, jos valita saisin. Vahva euro on myrkkyä perusyrityksille. Euron arvo tuntuu olevan joillekin niin pyhä asia, että sitä ei heikennetä."

Höyläri Vesa Viirimäki työmaallaan Luoman Oy:n höyläämössä. Meneillään on 32 x 150 millimetrin kuusitavaran höyläys 28-milliseksi kevythirreksi.

"Suomalainen valmistaja voi menestyä, jos tuote on kunnossa, tuotanto on viritetty huippuunsa, jakelu toimii ja palvelu pelaa."

"Korostan palvelua: service pitää olla kunnossa. Laatutuotteen brändiin kuuluu jäljitettävyys. Meihin voi ottaa yhteyttä. Lisäosia ja täydennyskappaleita pitää löytyä vielä vuosia sen jälkeen, kun kaupat on tehty."

"Vienti on tärkeää. Luoman Oy vie 80 prosenttia tuotannostaan. Saksa on merkittävin kohde, on ollut 1990-luvulta lähtien. Seuraavina tulevat Pohjoismaat, sitten Englanti, Espanja, Italia ja Ranska. Euroopan ulkopuolelle viemme esimerkiksi Japaniin, Etelä-Koreaan ja Yhdysvaltoihin."

"Yrityksen talouden on oltava kunnossa, on pystyttävä tekemään varastoon. Kaupat elävät kvartaalitaloudessa, ne eivät enää varastoi. Varasto on kaupalle painolasti, kun pitää näyttää tulosta. Niinpä varastointi on siirretty valmistajalle. Meillä varastoa on 5 000–6 000 mökin verran, noin seitsemän miljoonan euron arvosta."

Juha Arentti työskentelee höyläämövastaavana. Tuotantolinjoilla liikkuu vain kotimaista puuta. "Kuusen osuus tuotannossamme on 85 prosenttia, loppu on mäntyä", Pekka Luoma kertoo. Taustalla näkyy tuotantojohtaja Petri Haukilehto.

"Isot, kansainväliset rautakauppaketjut ovat olleet tärkein myyntikanavamme. Tärkeitä ne ovat yhä, mutta verkkokauppa on tullut ryminällä rinnalle. Verkkokaupan merkitys kasvaa koko ajan."

"Kaupan muutos on ollut hurja. Stockmannin tapaiset perinteikkäät tavaratalot oireilevat kaupparakenteen huipulla, josta oireilu leviää alaspäin."

"Verkkokaupan organisointi on aikamoinen juttu. Koko logistinen ketju on mennyt uusiksi. Esimerkiksi me olemme perustaneet useita omia logistiikkakeskuksia ulkomaille."

Pakkaajat Teemu Salmi (vas.), Jaakko Helander, Jaakko Nissilä ja Viljami Kekkonen paketoivat rakennusten osat lähetyskuntoon. Kaikki osat mukaan. Viljami Kekkosen työpaikka on pakkaamo. Valmiina vientiin. Pakatut tuoteniput odottavat lastausta.

"Huonossa taloustilanteessa ihmiset karsivat menojaan, esimerkiksi matkustelu vähenee. Kun ulkomaille ei lennetä kahta kolmea kertaa vuodessa, rahaa jää kodin ja puutarhan kunnostukseen. Tämän huomasi vuoden 2008 finanssikriisin jälkitunnelmissa."

"Toivotan ilmiön tervetulleeksi taas! Mikä sen mukavampaa kuin kutsua ystävät puutarhajuhliin. Tekee jokaiselle hyvää nostaa katse älypuhelimesta ja jutella Facebook-kaverille kivassa ympäristössä ihan kasvokkain."

Tuotantojohtaja Petri Haukilehto ja toimitusjohtaja Pekka Luoma esittelevät valmiita rakennuksia Luoman Oy:n näyttelyalueella Ylistaron Kylänpäässä.

"Vastuullisuus on mahdollisuus. Hyvä, että tuotteen alkuperä, valmistusmaa ja -tavat samoin kuin työolot kiinnostavat yhä useampia ostajia."

"Esimerkiksi avainlipputunnus tunnetaan kautta Skandinavian. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sitä arvostetaan, se on laadun tae."

"Puun alkuperää kysytään. Me käytämme vain suomalaista, Pefc-sertifioitua puuta."

