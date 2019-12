Sijoittamisen voi aloittaa 15 eurolla kuukaudessa: "Vuosikymmenien aikana voi hävitä vain niin, että pelin lopettaa kesken tai joutuu pelistä pois"

Osakesijoittaminen on maratonmatka, ei sprintti. Tärkeintä on hajauttaa ja ostaa tuotteita, jotka ymmärtää.

Asiantuntijoiden mukaan kuka tahansa, jolla jää kuukaudessa vähän rahaa pakollisten menojen jälkeen, voi sijoittaa. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Asiantuntijoiden mukaan kuka tahansa, jolla jää kuukaudessa vähän rahaa pakollisten menojen jälkeen, voi sijoittaa. Aalto-yliopiston professori Elias Rantapuska, joka on tutkinut kotitalouksien rahoituspäätöksiä sekä osakesijoittamisen analyysipalveluita tarjoavan Inderesin analyytikko Juha Kinnunen vakuuttavat STT:n haastattelussa, että aina on hyvä aika aloittaa sijoittaminen, vaikka tulevan vuoden näkymiä on hankala ennustaa.

Ottamalla asioista etukäteen vähän selvää, voi välttää aloittelijoille tyypillisiä virheitä. Pahin virhe, jonka voi tehdä, on Rantapuskasta yhteen suoraan osakesijoitukseen sijoittaminen.

"Se on tyhmää. Ainakin puolentusinaa osaketta pitäisi omistaa, jos sille tielle lähtee."

Hänestä ei kannata myöskään koko ajan ostaa ja myydä, sillä niin tulee kartuttaneeksi välittäjän joulubonuksia, mutta häviää rahaa.

Kinnusen mukaan suurin virhe, minkä aloittelija voi tehdä on, että innostuu ostamaan osakkeita silloin kun ne ovat kuumimmillaan.

Hänen mukaansa on huonoja esimerkkejä siitä, että ihmiset ovat lähteneet korkotuottojen perässä monimutkaisiin tuotteisiin.

"Jos jossain on korkea korko, siinä on riskejäkin. Jos sitä vielä myydään aggressiivisesti, kannattaa olla varuillaan. Voisi sanoa, että varo monimutkaisia tuotteita kuten strukturoituja lainoja tai strukturoituja osakesijoituksia", Kinnunen toteaa.

Inderes on kaikille osakesijoittajille avoin analyysipalvelu ja yhteisö.

Pienilläkin summilla, kuten 15 eurolla kuukaudessa, pääsee alkuun.

"Silloin voi aloittaa matalakuluisista indeksirahastoista. Suosittelisin itse jotain globaalia pääindeksiä eli vaikkapa Yhdysvaltojen S&P 500 -indeksiä", Kinnunen sanoo.

Rantapuska valitsisi useampaa hyvin hajautettua indeksirahastoa.

"Ei välttämättä kannata ottaa sitä, mitä rahoituspalvelujen tarjoaja esittää, vaan sitä, missä riski ja tuottoprofiili ja kulut ovat itselle sopivat", hän sanoo.

Molemmat korostavat, että turhia kuluja kannattaa pyrkiä välttämään. Myös riskinottokyky pitää muokata omaan tilanteeseen sopivaksi.

Jos haluaa ostaa ja unohtaa ja olla käyttämättä aikaa, eikä oppia uutta, sijoitusrahastot ovat hyvä vaihtoehto.

"Jos sitten kiinnostuu ja haluaa oppia taloudesta lisää, suorat osakesijoitukset voivat olla parempi vaihtoehto. Silloin väkisinkin kiinnostuu niiden yritysten kohtalosta, esimerkiksi miksi niillä menee hyvin tai miksi menee huonosti", Rantapuska sanoo.

Kinnunen muistuttaa, että osakesijoittaminen on maraton eikä sprintti.

"Mielestäni osakesijoittamisessa vuosikymmenien aikana voi hävitä vain niin, että pelin lopettaa kesken tai joutuu pelistä pois."

Historiallisesti katsoen on ollut huonon tuoton aikoja, on ollut todella voimakasta heiluntaa vuositasolla, mutta lopulta osakkeet ovat olleet hyvä sijoitus.

Myös Rantapuska vahvistaa, että esimerkiksi lähimmät viisi vuotta ovat olleet osakemarkkinoilla nättiä rallia ylöspäin. Korkosijoituspuolellakin mennyt vuosi on ollut yllättävän hyvä.

"Odotetut tuotot ovat olleet hyvin pieniä, mutta kun korkotaso laskee entisestään", korkorahastojen tuotot nousevat.

Vuodenvaihteessa tulee käyttöön uusi osakesäästötili, jolla sijoitusten tuottoa verotetaan vasta sitten, kun tililtä nostetaan rahaa.

Aalto-yliopiston professorin Elias Rantapuskan mukaan kyseessä on samantyyppinen tuote kuin ps-tili. Eläkesäästämiseen tarkoitettu ps-tili lykkää veronmaksua eläkepäiviin.

Esimerkiksi osake- ja rahastovälittäjä Nordnet arvioi, että jopa sadattuhannet suomalaiset saattavat innostua avaamaan osakesäästötilin. Maajohtaja Suvi Tuppuraisen mukaan Nordnetin kautta osakesäästötilejä oli avattu reilut 24 000 viikon loppuun mennessä.

"Se on enemmän kuin mitä on odotettu."

Tilin avaaminen on ollut mahdollista useammassa pankissa tai finanssiyrityksessä loppuvuonna. Rahaa ei kuitenkaan voi siirtää ennen vuoden alkua.

Kaikissa rahoituslaitoksissa tilejä oli Tuppuraisen mukaan avattu ennen joulunpyhiä 21 000. Tuolloin Nordnetin osuus oli 17 000 tiliä.

Rantapuska arvioi, että jos sijoitukset ovat kovin pieniä, tiliä ei kannata välttämättä avata.

"Pitkäjänteinen säästäjä voi saada vastaavan hyödyn muillakin rahoitusinstrumenteilla."