Metsäteollisuuden Jyrki Hollmén: "Lakot tarkoittaisivat koko metsäteollisuuden tuotannon alasajoa kahdeksi viikoksi"

Carolina Husu

Työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén tavoittelee metsäteollisuuden palkkaneuvotteluissa mahdollisuutta työvoiman nykyistä joustavampaan käyttöön.

Sellu- paperi- ja kartonkiteollisuuden sekä kemianteollisuuden työntekijät liittoineen uhkaavat työantajia laajoilla, kaksi viikkoa kestävillä työtaisteluilla.

"Tätä koko työmarkkinakeskustelua käydään kiky-kriisin ehdoilla. Meillä kysymys on paljon muusta kuin kiky-tunneista. Meillä on kovat paineet uudistaa työehtosopimuksen rakenteita. Työehtosopimus on kalliimpi ja jäykempi kuin kilpailijamaissa", arvioi Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén työnseisausuhkien varjostamia työmarkkinaneuvotteluja Maaseudun Tulevaisuudelle.

Toteutuessaan lakot alkaisivat 27. tammikuuta.

Metsäteollisuus ja Paperiliitto aloittavat sovittelun valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla huomenna tiistaina iltapäivällä.

Sovittelu on alalla ensimmäinen, lakonuhkakin tuli esille vasta sunnuntaina.

Mekaaninen metsäteollisuus on ollut teknisesti sovittelussa koko ajan, mutta osapuolet ovat hakeneet keskenään neuvotteluratkaisua.

"Uutta aikaa ei (valtakunnansovittelijalle) ole sovittu, mutta eiköhän sellainenkin pian tule näiden uusien lakkoilmoitusten vuoksi."

Paperiliitto vaatii kilpailukykysopimuksessa aikanaan sovitun niin sanotun 24 kiky-tunnin ja työajan korvauksettoman pidennyksen poistamista uudesta työehtosopimuksesta – Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden 4. tammikuuta solmiman työehtosopimuksen tapaan.

Hollmenin mukaan kiky-tuntien poistaminen, säännöllisen työajan lyhentäminen, vie askelia väärään suuntaan.

"Kun meidän pitäisi ottaa monta askelta toiseen suuntaan. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta lyhentää työaikaa, eikä sekään riitä", Hollmén vaatii.

Rakenteellisilla uudistuksilla hän viittaa metsäteollisuuden tärkeimpien kilpailijamaiden työehtokäytäntöihin.

Metsäteollisuus on neuvotteluissa vaatinut muun muassa mahdollisuutta työvoiman joustavampaan käyttöön.

Työnantajaliitto hakee palkkamalttia laskevassa suhdannevaiheessa. Metsäteollisuus on verrannut paperiteollisuuden vuorotyössä työskentelevien palkkatasoa kilpailijamaiden Ruotsin ja Saksan alan vuosiansioihin. Suomessa vuosiansiot ovat Metsäteollisuuden palkkatilaston mukaan noin 60 000 euroa, kun ne Ruotsissa ja Saksassa ovat alle 50 000 euroa.

Saha- ja vaneriteollisuudessa kovin kilpailu tulee hyvin alhaisen palkkatason maista kuten Baltiasta, Puolasta ja Venäjältä.

Helsingin Sanomien haastattelussa Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala viittasi kiky-tunteihin, että "24 tunnin kiista pitää saada ratkaistua".

Lakonuhilla liitto pyrkii nyt vauhdittamaan neuvotteluja.

"Lakot tarkoittaisivat sitä, että koko metsäteollisuuden tuotanto huonekaluteollisuutta lukuun ottamatta ajetaan alas kahdeksi viikoksi", Jyrki Hollmén sanoo.

Paperiliiton työtaisteluun osallistuisi 9 000 Paperiliiton jäsentä.

Hollmén ei suoraan osannut vastata, mitä mahdollinen kahden viikon toimialan alasajo merkitsisi metsänomistajille.

Jää nähtäväksi, onko työnseisauksella vaikutuksensa myös puukauppaan.

Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimukset katkesivat niin ikään. Ammattiliitto Pro ilmoitti sunnuntaina kahden viikon työnseisauksesta, joka alkaisi 27. tammikuuta erikseen nimetyissä yrityksissä. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot eri aloilla tulivat voimaan jo viime perjantaina.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kertoo neuvottelujen jäljellä olevien ongelmien olevan kiky-sopimuksen 24 tuntia sekä palkkaratkaisun.

"Muut (työehtojen) heikennykset on neuvoteltu pois", Malinen kertoo tilanteesta.

Myös Pro on maanantaina kysellyt valtakunnansovittelijan toimistosta uusia aikoja sovittelijan apuna toimivalta Jukka Ahtelalta.

