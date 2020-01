MTK tuomitsee elävien sinikettujen viennin Kiinaan: "Jos osa tarhaajista haluaa välttämättä pilata mainettaan, vieköön spermaa"

Puheenjohtaja Juha Marttilan mukaan valtiovallan on puututtava vientiin ja estettävä se.

Kari Salonen

"Kiinassa kysyntä turkiksille on kova, mutta ongelmana on ollut heikko eläinaines. En usko, että jalostuskaan parantaa laatua kun olosuhteet eivät ole kunnossa."

"MTK ei hyväksy elävien eläinten vientiä maahan, jossa eläinsuojelun taso on riittämätön", järjestön puheenjohtaja Juha Marttila painottaa.

"Jos osa turkistarhaajista haluaa välttämättä pilata mainettaan ja heikentää kilpailumahdollisuuksiaan, vieköön spermaa elävien kettujen sijaan."

Suomalaisia sinikettuja on MT:n tietojen mukaan tarkoitus kuljettaa Kiinaan jalostuseläimiksi viikonlopun aikana. Kokkolan Vitsarin Shellillä oli torstaina kolme liettualaista rekkaa, jotka olivat menossa läheiselle turkistarhalle lastaamaan sinikettu-uroksia.

Marttilan tietojen mukaan kuljetuksissa käytetään itäeurooppalaisia teurasautoja, joissa lisäksi afrikkalaisen sikaruton eli ASF:n leviämisen riski.

"Vaikka autot desinfioidaan, riski on olemassa ja se on täysin turha. Koko touhu on järjetöntä."

Siihen, miten sika-autot ylipäänsä soveltuvat kettujen kuljetukseen ja kuinka eläimistä pidetään huolta pitkän lennon aikana, Marttila ei osaa ottaa kantaa.

"Eläinlääkärit on oltava mukana, se on minimivaatimus. Suomalaisten viranomaisten on varmistettava kuljetusten asianmukaisuus."

Marttilan mukaan valtiovallan on puututtava vientiin ja estettävä se. Hän pitää erikoisena, ettei turkisalakaan pidä käytäntöä hyväksyttävänä mutta sitä ei silti saada estettyä.

"Kiinassa kysyntä turkiksille on kova, mutta ongelmana on ollut heikko eläinaines. En usko, että jalostuskaan parantaa laatua kun olosuhteet eivät ole kunnossa."

Lue lisää:

Tuhansia eläviä sinikettuja tarkoitus lastata rekkoihin Kokkolassa Kiinan matkaa varten – mielenosoittaja: "Yritämme kaikin keinoin pysäyttää kuljetukset"