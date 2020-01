Talous

Rauman Satama ampuu järeillä hauleilla ely-keskuksen merimetsojen ja haikaroiden suojelupäätöksen – valitti hallinto-oikeuteen pengertien ja satamalaajennuksen estämisestä Talous Kimmo Lundén Satama syyttää ely-keskusta luonnonsuojelulain ja lintudirektiivin virhetulkinnoista: "Päätös perustuu kiistattomasti väärään laintulkintaan sekä virheelliseen käsitykseen tosiseikoista ja tulee lain vastaisena kumota."

Hannu Vallas

Rauman sataman edustalla sijaitsevaan Iso Järviluotoon on jo aiemmassa vaiheessa rakennettu täyttömateriaalista perustaa laajalle satama-alueelle. Yleiskaavassa alue on osoitettu satamalaajennukselle. Myös pengertien linjaus on osoitettu kaavassa.