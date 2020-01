Trump torjui Davosissa "tuomiopäivän profeetat", jotka varoittavat ympäristökriisistä

Trump puhui tiistaina Sveitsin Davosissa Maailman talousfoorumissa. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump torjuu "tuomiopäivän profeetat", jotka varoittavat maailman olevan keskellä suurta ympäristökriisiä. Trump puhui Sveitsin Davosissa Maailman talousfoorumissa ja osoitti sanansa yleisölle, johon uutistoimisto AFP:n mukaan tiettävästi lukeutui myös ruotsalainen ympäristöaktivisti Greta Thunberg.

"Meidän täytyy torjua ikuiset tuomiopäivän profeetat ja heidän maailmanlopun ennusteensa", Trump sanoi puheessaan.

Presidentti mainosti puolituntisessa puheessaan muun muassa fossiilisia polttoaineita, markkinoiden vapauttamista ja Yhdysvaltojen talousbuumia. Trumpin viesti oli vahvasti toisenlainen kuin ruotsalaisaktivisti Thunbergin vain tunteja aiemmin. Thunberg sanoi paneelikeskustelussa, että hallitukset eivät ole tehneet oikeastaan mitään torjuakseen ilmastonmuutosta.

Näköpiirissä ei ole, että Trump ja Thunberg kohtaisivat talousfoorumissa, mutta väenpaljoudessa ja tiiviin aikataulun tuoksinassa kohtaaminen vahingossa ei ole täysin mahdotontakaan.

Trump on Davosissa samana päivänä, kun hänen virkasyytteidensä käsittely alkaa Yhdysvaltain senaatissa. Hän palaa kotimaahansa keskiviikkona.

Paneelissa Thunberg peräänkuulutti tekoja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Thunberg toi tapahtumaan viestinsä, joka on inspiroinut miljoonia ihmisiä eri puolilla maailmaa: päättäjät eivät ole heränneet ilmastonmuutoksen todellisuuteen.

"Me kaikki taistelemme ympäristön ja ilmaston puolesta. Jos asiaa kuitenkin katsoo laajasta perspektiivistä, mitään ei ole tehty. Paljon enemmän pitää tehdä. Olemme vasta hyvin alussa", hän sanoi paneelikeskustelussa.

"On eri asia, tuleeko kuulluksi verrattuna siihen, johtaako se oikeasti johonkin", Thunberg huomautti.

Itse en voi valittaa, ettenkö tulisi kuulluksi, hän sanoi ja sai yleisössä aikaan hyväksyvää naurua.

"Minua kuunnellaan koko ajan. Mutta tiede ja nuoret ihmiset eivät ole keskustelun keskiössä."

Nelipäiväinen talousfoorumi alkoi tiistaina Sveitsin Davosissa. Tapahtuma kokoaa liike-elämän, hallitusten, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajat keskustelemaan muun muassa taloudesta, ilmastonmuutoksesta ja hyvinvoinnista.

"Ilmastonmuutos on kuuma puheenaihe Davosissa", sanoi aiemmin ekonomisti Chris Williamson IHS Markit -yhtiöstä. Yritys tekee analyyseja yritysten ja hallitusten päätöksentekoa varten. Hänen mukaansa ilmapiirissä on tapahtunut muutos ja on oivallettu, että ilmastonmuutos on uhka talouskasvulle.

Talousfoorumin viime viikolla julkistamassa raportissa varoitettiin, että ilmastonmuutos iskee kovemmin ja nopeammin kuin monet odottivatkaan. Raportin mukaan lämpötila maapallolla voi näillä näkymin nousta vähintään kolmella asteella vuosisadan loppua kohden.

Davosissa on mukana myös pääministeri Sanna Marin (sd.). Erillisissä tapaamisissa Marin tapaa muun muassa Applen toimitusjohtajan Tim Cookin, Googlen toimitusjohtajan Sundar Pichain ja Microsoftin johtajan Brad Smithin. Heidän kanssaan Marin keskustelee muun muassa uusista teknologioista ja datapolitiikasta, yritysten yhteiskuntavastuusta, kestävästä kehityksestä sekä työpaikkojen luomisesta.

Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin kanssa Marin keskustelee hyvinvointitaloudesta ja terveyspolitiikasta sekä naisten ja tyttöjen asemasta ja oikeuksista.

Marinin lisäksi talousfoorumiin osallistuvat Suomen hallituksesta ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja työministeri Tuula Haatainen (sd.).