Sarka-pomo Heikki Punkari: "Oikein hyvä tunnelma, messut voi alkaa"

Sarka-messut on alkanut. Ovet Seinäjoki Areenaan avattiin kello 9.

Antti Kantola

Tervetuloa Sarka-messuille, toivottavat Heikki Punkari ja Jouni Aila. Messut järjestetään Seinäjoki Areenassa tänään perjantaina ja huomenna lauantaina.

"Nyt on oikein hyvä tunnelma, kaikki on valmista", Heikki Punkari sanoo. Hän on toimitusjohtaja Etelä-Pohjanmaan Pytinki Oy:ssä, joka järjestää Sarka-messut.

Kulunut viikko on ollut kiireinen.

"Mutta niin se on aina ennen tapahtuman avajaisia. Torstaina tehtiin täysi päivä, myöhäiseen iltaan meni", Punkari kertoo.

Kaikki saatiin valmiiksi, messuvieraat voivat tulla.

Jouni Aila on Sarka-konkari.

"Tämä on 12. kerta Sarka-messuilla", Aila kertoo, joten hän on ollut mukana joka kerta. Tämänvuotinen tapahtuma on 12. Sarka.

Metsäkeskuksen läntisen palvelualueen asiakkuuspäällikkö Aila kehuu tapahtumaa.

"Täällä on hyvä meininki. Metsäkeskukselle tämä on erinomainen paikka asiakaskunnan tavoittamiseen."

Sarka-messut Seinäjoki Areenassa tänään klo 9–17 ja huomenna klo 10–16.