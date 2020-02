Ammattiliitto Pam uhkaa lakolla S-ryhmän Prismoja – miten Kesko varautuu kärjistyvään työmarkkinatilanteeseen?

Jarkko Sirkiä

K-ryhmän marketit ovat ammattiliitto Pamin lakkovaroituksen ulkopuolella.

Palvelualojen ammattiliitto PAM uhkaa aloittaa laajat 50 000 työntekijän lakot kaupan alalla ja kiinteistöpalvelualalla kahden viikon päästä. Lakot sulkisivat muun muassa Prisma-tavarataloja kahdeksi päiväksi, mutta eivät kohdistuisi esimerkiksi K-ryhmän kauppoihin ja marketeihin.

Miten kommentoi keskiviikkona tilinpäätöksensä julkistanee Keskon pääjohtaja Mikko Helander kaupan alan kiristyvään työmarkkinatilanteeseen ja kilpailijaan kohdistuvaan lakonuhkaan?

"On valitettavaa, että lakkovaroitus on annettu, lakkoilemalla eivät asiat tule kuntoon. Pidän myös valitettavana, että lakkovaroitus on kohdistettu yhteen kaupan ketjuun", Helander vastasi tilinpäätöstilaisuudessa esitettyyn kysymykseen.

Hän uskoo, että valtakunnansovittelijan avulla pikkuhiljaa syntyy työehtosopimus myös kaupan alalle. Kotimainen kauppa käy Helanderin mukaan "veristä kilpailua kansainvälisen verkkokaupan kanssa."

Miten Kesko ja K-ryhmä ovat varautuneet siihen, että lakonuhka voisi koskea myös K-ryhmää?

"Annamme maksimaalisen tuen sille, että sopimukset syntyvät. Erilaisiin varautumistoimenpiteisiin on varauduttu – toivottavasti niihin ei tarvitse turvautua", Helander vastasi.

Keskon pääjohtaja ei eritellyt sen tarkemmin, mitä kauppakonsernissa on etukäteen tehty mahdollisen lakon varalle.

Ammattiliitto PAMin tavoitteena oli saada kiinteistöpalvelualan ja kaupan alan työehtosopimukset neuvoteltua sopimuskauden aikana, eli tammikuun loppuun mennessä. PAMin hallitus katkaisi neuvottelut viime viikon perjantaina, koska neuvottelut eivät enää edenneet.

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen syyttää Elinkeinoelämän keskusliiton koordinaatiota siitä, ettei aitoja liittokohtaisia neuvotteluja pystytty käymään loppuun saakka.

Toteutuessaan lakko koskisi liiton mukaan lähes 50 000 työntekijää. Ensimmäiseksi lakkoon menevät muun muassa S-ryhmään kuuluva Inex Partners Oy:n Sipoon käyttötavara- ja päivittäistavaralogistiikkakeskus ja kaikki alueosuuskauppojen Prismat. Pam on perustellut lakonuhan kohteiden valintaa "vaikuttavuudella".

Inex Partners Oy:n lakko alkaa tiistaina 18.2. kello 6.00 ja päättyy lauantaina 22.2. kello 24.00. Prismat ovat lakossa torstaista 20.2. kello 6.00 perjantaihin 21.2. kello 24.00 saakka.

Suurimpia logistiikkakeskuksia koskeva ylityökielto alkaa 4.2.

Lue lisää: Kesko splittaa osakesarjansa keväällä – yhtiökokouksen päätöksellä A- ja B-sarjan osakkeenomistajille maksutta kolme uutta osaketta