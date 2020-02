Talous

Kiinalaistarhaaja kertoi hintapyyntönsä suomalaisille: ”Vitsarin tarhan eläimet myynnissä hintaan 300 euroa/kettu” Talous Kokkola Antti Kantola Kiinalaisomisteinen JP Turkis Oy on vastannut suomalaistarhaajille, jotka jättivät ostotarjouksen Kokkolassa sijaitsevan turkistarhan ketuista. JP Turkis on valmis myyntiin. Hinta on 300 euroa ketulta.

Kiinalaisomisteisen JP Turkis Oy:n hallituksen puheenjohtaja on Pan Jian Ping.

Kokkolan Vitsarissa sijaitsevan turkistarhan eläinmääräksi on arvioitu 2 000–2 500. Mikäli tarhassa on 2 000 kettua, 300 euron kappalehinnalla niiden yhteishinta on 600 000 euroa. Suomalaisten mielestä 300 euroa ketulta on liian korkea hinta. ”Se on aivan liian paljon tämän hetken markkinatilanteessa”, sanoo Rannikon Turkistuottajat ry:n puheenjohtaja Arto Isopahkala. Rannikon Turkistuottajat on yksi ostotarjouksen jättäneistä tarhaajien yhdistyksistä. Kaksi muuta ovat Kaustisen Seudun Turkistarhaajat ja Lakeuden Tarhaajat ry. Yhdistyksissä on yhteensä noin 300 jäsentä. Kaupanteko jatkuu. Suomalaiset lähettivät uuden sähköpostiviestin JP Turkikselle tänään torstaina. Ostajaehdokkaat kertovat, että hintapyyntö on heidän mielestään liian korkea. ”Vaadimme myös lisätietoja kettujen alkuperästä. Omistaja ilmoitti meille, että kaikki ketut ovat peräisin Vitsarin tarhalta”, Isopahkala kertoo. Hänen mukaansa suomalaistarhaajilla on kuitenkin vahva näyttö, että Vitsarin tarha on ollut tyhjillään viime joulukuussa. "Haluamme tietää kettujen alkuperän. Haluamme tiedon, mistä ketut on Vitsariin tuotu.” JP Turkis suunnitteli kettujen vientiä Kokkolasta Helsinki-Vantaan kautta Kiinaan. Rahtilennon oli määrä lähteä lauantaina 18. tammikuuta. Hanke peruuntui. Suomalaiset tarhaajat vastustavat elävien jalostuskettujen vientiä ulkomaille. Kolme tarhaajayhdistystä pyrkii ostotarjouksellaan estämään mahdollisen uuden vientihankkeen. Koronavirus vaikuttaa myös turkismarkkinoihin, Arto Isopahkala sanoo. Koronaviruksen aiheuttama, keuhkokuumetta muistuttava tauti on lähtöisin Wuhanista Kiinasta. Wuhan on Hubein maakunnan pääkaupunki keskisessä Kiinassa. ”Wuhan on myös turkiskaupan merkittävä keskus. Siellä valmistetaan paljon turkistuotteita maailmanmarkkinoille”, Isopahkala kertoo. Tanskalainen turkisten huutokauppayhtiö Kopenhagen Fur on perunut helmikuun huutokauppansa. Huutokaupan oli määrä alkaa perjantaina 7. päivä helmikuuta. Kopenhagen Fur kertoo, että koronavirus on peruutuksen syy. Taudin leviämistä yritetään hillitä esimerkiksi matkustusrajoituksilla. Kopenhagen Fur toteaa verkkosivuillaan, että huutokauppayhtiöllä on paljon merkittäviä kiinalaisia kauppakumppaneita. Suomalainen turkishuutokauppayhtiö Saga Furs järjestää seuraavan huutokauppansa maaliskuussa Vantaalla. ”Seuraavaan huutokauppaan 26 päivää”, kertoo Saga Furs sivuillaan torstaina. Suomalaiset tinkivät hintaa alaspäin. "300 euroa siitoseläimeltä on aivan liian kova hinta tämän hetken markkinatilanteessa”, Arto Isopahkala sanoo. Hän johtaa Rannikon Turkistuottajat ry:tä. Aiheet Arto Isopahkala JP Turkis Oy Kaustisen Seudun Turkistarhaajat ry Kokkola Lakeuden Tarhaajat ry Rannikon Turkistuottajat ry kettuvienti