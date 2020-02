HKScan kirii, mutta sorkat ovat yhä jäässä – Hemmilä: "Olen tyytyväinen tulosparannukseen"

Moni mittari näyttää plussaa, mutta tulos on yhä pakkasella. "Teurastamouudistuksesta ei tule Rauma kakkosta", yhtiö vakuuttaa.

Jaana Kankaanpää

Tero Hemmilä on luotsannut HKScania tasan vuoden.

Elintarvikekonserni HKScanin juoksu kiihtyy, mutta sorkat ovat yhä jäässä. Vuosi 2019 oli näet monella mittarilla valoisampi kuin 2018: liikevaihto nousi, tulos koheni yli 44 miljoonalla eurolla, rahavirta vuolastui 74 miljoonalla eurolla ja omavaraisuuskin vankistui reilulla prosenttiyksiköllä.

"Olen tyytyväinen tulosparannukseen, joka liiketoiminnassa on saatu aikaan", toimitusjohtaja Tero Hemmilä myhäili tiedotustilaisuudessa Helsingissä torstaina.

Erityisen iloinen hän oli siitä, että kassavirran vahvistuminen oli aiemmin pahasti takkuilleen siipikarjaliiketoiminnan ansiota. Konserni on kuitenkin kasvanut kaikilla markkina-alueillaan eli Ruotsissa, Tanskassa ja Baltiassa, mutta vahvimmin Suomessa.

No, nouseeko tuottajahinta? Milloin alkaa osingonmaksu?

Ei ilmeisesti piankaan.

"Vuoden aikana on menty eteenpäin kvartaali kvartaalilta, mutta olemme edelleen tappiollinen", Hemmilä vastasi MT:lle.

Vertailukelpoinen liiketulos on yhä 2,2 miljoonaa euroa miinuksella.

Tuottajahintaan taas heijastuvat kuluttajahinnat, joista käydään Hemmilän mukaan neuvotteluja "kaiken aikaa". Hinnankorotuksilla lienee rajansa, sillä jo päättyneenä vuonna lihan kokonaiskulutus supistui Suomessa ja Ruotsissa, ja Hemmilän mukaan syynä oli kuluttajahintojen nousu.

"Osingosta hallituksen esitys on tässä vaiheessa, että sitä ei jaeta, vaan turnaroundia jatketaan suunnitelmallisesti. Lähtökohtana on parantaa vertailukelpoista liiketulosta ja katsoa sitten, minne mennään."

Konserni aloitti Hemmilän johdolla kolmevuotisen turnaround- eli täyskäännös-ohjelmansa, josta ensimmäinen vuosi on mennyt Hemmilän mukaan niin kuin pitikin: rahoitusasema on vahvistunut, tuotantoa tehostettu, kaupallistamisessa ja kustannuskurissa kiritty ja tulosvastuuta annettu alaspäin.

Konserni pyrkii hiilineutraaliksi ja "päivänä X" Kariniemen rekat huristelevat biokaasulla.

Investoinnit ovat jatkossa alle 45 miljoonaa euroa, ja markkina-alueiden asemaa ja rakenteita pohditaan kaiken aikaa.

Talousjohtaja Jyrki Paappa vahvisti, että osakekohtainen tulos on edelleen tappiollinen, mutta korollinen nettovelka on alentunut 50 miljoonaa euroa ja lyhytaikaista yrityslainaakin on jo tarjolla.

Rauman siipikarjayksikön teurastuslinjan uusiminen tulee sujumaan paremmin kuin jalostustehtaan käynnistys aiemmin.

"Luotamme siihen, että se onnistuu. Tästä ei tule Rauma kakkosta."

Vienti Kiinaan on sujunut suunnitellusti, eikä koronavirusta nähdä toistaiseksi erityisenä uhkana tai mahdollisuutena. Torikauppa vähenee, mutta iso joukko tarvitsee ruokaa, Hemmilä puntaroi. Merkittävää potentiaalia piilee siipikarjassa ja naudassa, jos niille heltiävät vientiluvat.

Sen sijaan tavoitteena on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi laajentamalla tuotevalikoimaa ja kumppanuuksia, sekä vahvistamalla vastuullisuutta, jolle määritellään kevään aikana keskeiset tavoitteet numeroina ja toimina.

"Possuun ja naudanlihaan rakennetaan vastuullisuutta, mutta tutkimme myös aktiivisesti muita raaka-aineita", Hemmilä sanoi. Maistuvampaa elämää -slogan tarkoittaa, että ruuan pitää maistua hyvälle myös omassatunnossa. Viron broilerituotannossa luovuttiin viime vuonna antibioottien käytöstä.

Myös tuottajia kiiteltiin ja kilpailukykyä kehitetään edelleen. Työntekijöiden hyvinvointia parannetaan, ja tapaturmia on jo karsittukin eli poissaoloja vähennetty.

"Haluamme, että HKScan on yhtiö, josta pääsee terveenä kotiin työpäivän jälkeen", Hemmilä sanoi.