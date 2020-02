Postin uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin tehtävää jo hoitanut Turkka Kuusisto

Kuusisto on ollut Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 lähtien.

JARI KIPPOLA

Posti Groupin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Turkka Kuusisto, joka on hoitanut tehtävää väliaikaisena toimitusjohtajana Heikki Malisen eron jälkeen. Kuusisto on ollut Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 lähtien.

Malinen erosi Postista lokakuussa, kun kiista Postin työntekijöiden siirtämisestä toisen työehtosopimuksen piiriin kävi kiivaimmillaan.

Hallituksen puheenjohtajan Markku Pohjolan mukaan toimitusjohtajan valinnassa oli loppusuoralla useita vahvoja ehdokkaita. Valinnassa painoivat Kuusiston johtamistaidot sekä kokemus ja näyttö digitaalisesta palveluliiketoiminnasta ja postialalta.