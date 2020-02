Koronavirus vaikuttaa: Saga Furs päättää ensi perjantaina maaliskuun turkishuutokaupasta – Kopenhagen Fur peruutti oman huutokauppansa

Mauri Ratilainen

Saga Fursin seuraava turkishuutokauppa on määrä pitää maaliskuussa.

Turkisten huutokauppayhtiö Saga Furs Oyj:n seuraava huutokauppa on määrä pitää 4.3.–13.3.

"Toistaiseksi suunnitelma on ennallaan, mutta seuraamme tilannetta", kertoo Saga Fursin viestintäpäällikkö Tytti Kotipelto.

Saga Furs päättää tulevana perjantaina, pidetäänkö maaliskuun turkishuutokauppa suunnitellusti.

Kopenhagen Fur on toinen suuri eurooppalainen turkisten huutokauppayhtiö. Kopenhagen Furin huutokaupan piti alkaa viime perjantaina eli helmikuun seitsemäntenä päivänä.

Tanskalaisyhtiö perui huutokaupan. Peruutuksen syy on koronavirus, kertoo Kopenhagen Fur verkkosivuillaan.

Yhtiö toteaa, että sillä on paljon merkittäviä kiinalaisia kauppakumppaneita.

Kiinassa todettiin joulukuussa 2019 keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi on todettu uusi koronavirus. Kiinasta koronavirus on levinnyt myös muualle. Viruksen leviämistä yritetään hillitä esimerkiksi matkustusrajoituksilla.

Koronaviruksen aiheuttama, keuhkokuumetta muistuttava tauti on lähtöisin Wuhanista Kiinasta. Wuhan on Hubein maakunnan pääkaupunki keskisessä Kiinassa.

Wuhan on myös turkiskaupan merkittävä keskus. Siellä valmistetaan paljon turkistuotteita maailmanmarkkinoille.

Turkiselinkeino on Kiina-keskeistä. Kiina on suuri turkisten tuottaja. Myös turkisten muokkauskapasiteetista valtaosa on Kiinassa.

Saga Fursin maaliskuun huutokauppa on erittäin tärkeä suomalaisille turkistuottajille. Toinen suomalaiselle turkiselinkeinolle hyvin keskeinen on Saga Fursin kesäkuun huutokauppa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) tapasi pohjalaisia turkistarhaajia Ylihärmässä perjantaina 31.1.

”Jos tilanne jatkuu näin huonona, lopettavia tiloja alkaa löytyä”, kuului viesti, jonka tarhaajat tuolloin kertoivat ministerille.

Ylihärmän tilaisuudessa puhe oli lähinnä turkisten hintatasosta. Koronavirus ei vielä ollut kovin iso puheenaihe.