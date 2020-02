"Nyt meni kuppi nurin" – Paperiteollisuuden toimihenkilöitä on marssinut ulos työpaikoiltaan

Ammattiliitto Pron mukaan syynä on se, että Metsäteollisuus on tarjonnut toimihenkilöille huonompaa sopimusta kuin työntekijöitä edustava Paperiliitto sai.

Ainakin osa paperiteollisuuden toimihenkilöistä on marssinut ulos, kertoo ammattiliitto Pro. Kuvituskuvaa.

Ainakin osa paperiteollisuuden toimihenkilöistä on marssinut ulos työpaikoiltaan, kertoo ammattiliitto Pro. Pron mukaan syynä on se, että Metsäteollisuus on tarjonnut toimihenkilöille merkittävästi huonompaa sopimusta kuin työntekijöitä edustava Paperiliitto sai.

"Nyt meni kuppi nurin. Haluamme neuvottelupöydässä yhdenvertaista kohtelua muiden kanssa", toimihenkilöt kertovat tiedotteessa.

Ulosmarssien laajuudesta ei ole vielä tietoa. Stora Enson Oulun-tehtaalla toimihenkilöt jäivät saapumatta aamuvuoroon.

"Sellaisen viestin sain työnantajalta, ettei porukka ole töissä", kertoo Helsingistä neuvotteluista tavoitettu pääluottamusmies Ari Kuismin.

Nokialla Essity Finlandin paperiteollisuuden prolaiset toimihenkilöt marssivat ulos työpaikaltaan eilen illalla kello 22. Ulosmarssi kestää torstaihin saakka, kunnes toimihenkilöiden lakon on määrä alkaa.

Metsäteollisuuden ja Pron sovittelun on määrä jatkua tänä iltana.