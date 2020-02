Koneen Ehrnrooth: Vetäytymisen syynä Thyssenkruppin huono taloudellinen tilanne – saksalaisyhtiö halusi hissiliiketoiminnoistaan 2,5 miljardin ennakkomaksun, Koneen mielestä riski oli liian suuri

LEHTIKUVA/AFP

Thyssenkrupp jatkaa neuvotteluja kahden muun tahon kanssa.

Koneen toimitusjohtajan Henrik Ehrnroothin mukaan yhtiö vetäytyi Thyssenkruppin hissiliiketoimintojen ostamisesta saksalaisyhtiön erittäin huonon taloudellisen tilanteen takia.

Ehrnroothin mukaan Thyssenkrupp halusi Koneelta 2,5 miljardin euron suuruisen ennakkomaksun. Koneessa tätä pidettiin kuitenkin liian suurena riskinä, koska Ehrnroothin mukaan on mahdollista, että Thyssenkrupp ei olisi pysynyt pystyssä kaupan lopulliseen toteutumiseen asti.

Ehrnroothin mukaan kaupan lopullinen toteutuminen olisi kilpailuviranomaisten toimien vuoksi kestänyt jopa puolitoista vuotta, mikä olisi saattanut olla saksalaisyhtiölle liian pitkä aika.

"Riski siitä, että Thyssenkrupp ei olisi pystynyt viemään kauppaa loppuun puolentoista vuoden kuluttua esimerkiksi konkurssin vuoksi, oli liian suuri. Silloin me olisimme hävinneet koko ennakkomaksun emmekä olisi saaneet mitään. Sellaista riskiä me emme halunneet ottaa", Ehrnrooth sanoi STT:lle.

Ehrnrooth muistuttaa, että luottoluokittaja Moody's laski maanantaina jälleen Thyssenkruppin luottoluokitusta.

Ehrnroothin mukaan Thyssenkrupp voi toteuttaa kaupan nopeammin pääomasijoittajien kanssa, sillä niiden kanssa tehtävä kauppa ei joudu samalla tavalla kilpailuviranomaisten syyniin.

"He tekevät nyt kaupan jossa he saavat huomattavasti vähemmän rahaa, mutta he saavat sen paljon nopeammin", Ehrnrooth summasi.

"Tämä olisi ollut erittäin kiinnostava transaktio meille, mutta lopussa riskit olivat sen mittaisia, että näimme, että meidän tulevaisuutemme on parempi ilman tätä kauppaa."

Thyssenkrupp kertoi maanantaina hylänneensä Koneen ostotarjouksen yhtiön hissiliiketoiminnoista.Thyssenkrupp kertoi tiedotteessaan, että jatkaa neuvotteluja kaupasta kahden sijoittajaryhmän kanssa.

Myös Kone kertoo omassa tiedotteessaan vetäytyneensä keskusteluista Thyssenkruppin kanssa.

Uutinen syöksi Koneen osakekurssin selvään, vajaan viiden prosentin laskuun Helsingin pörssissä. Myös Thyssenkruppin osakekurssi laski Frankfurtin pörssissä maanantaina lähes neljä prosenttia.

Analyysiyhtiö Inderesin analyytikko Erkki Vesolan arvion mukaan Koneen ostotarjous kaatui huoleen kilpailuviranomaisten reaktioista, sillä kaupassa olisi yhdistynyt kaksi hissialan suurta toimijaa.

"Tässä oli riskinä se, pystytäänkö kauppaa ollenkaan toteuttamaan ja toisaalta kuinka kauan läpiviennissä kestää, eli kuinka kauan myyjä joutuu rahojaan odottelemaan", Vesola sanoi STT:lle.

"Näyttää siltä, että Thyssenkruppin hallituksessa on viime aikoina kasvanut pelko siitä, että kauppa olisi joutunut hankaluuksiin kilpailuviranomaisten käsissä. Se olisi ollut hankalaa Thyssenkruppin kannalta, sillä heillä on kohtuullinen kiire saada rahat ulos myytävästä yksiköstä."

Mikäli Koneen ostotarjous olisi hyväksytty, olisi kaupasta mahdollisesti tullut Suomen historian suurin yrityskauppa. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Kone ja sijoitusyhtiö CVC Capital Partners tarjosivat Thyssenkruppin hissiliiketoiminnoista yli 17 miljardia dollaria.

Vuonna 2015 Nokia osti kilpailijansa Alcatel-Lucentin lähes 16 miljardilla eurolla, ja se oli tuolloin Suomen historian suurin yrityskauppa.

Kone kertoi lyhyessä tiedotteessaan uskovansa edelleen, että Koneen ja Thyssenkruppin hissiliiketoimintojen yhdistäminen olisi ollut strategisesti järkevää.

"Kone tekee yritysostoja vain sellaisilla ehdoilla, jotka ovat Koneen osakkeenomistajien, työntekijöiden ja asiakkaiden etujen mukaisia", yhtiö jatkoi.

Thyssenkrupp kertoo tiedotteessaan jatkavansa neuvotteluja Blackstonen, Carlylen ja Canadian Pension Plan Investment Boardin sekä Adventin ja Cinvenin muodostamien sijoittajaryhmien kanssa.

Thyssenkruppin tiedottaja Tim Proll-Gerwe ei suostunut kommentoimaan STT:lle syitä, miksi saksalaisyhtiö ei halunnut jatkaa neuvotteluja Koneen kanssa.

Thyssenkruppin mukaan hissiliiketoiminnan listaaminen pörssiin on edelleen yksi mahdollinen ratkaisu, mikäli ratkaisuun pääomasijoittajien kanssa ei päästä. Pörssilistaus voisi tapahtua yhtiön mukaan alkukesästä.

Vesola pitää todennäköisimpänä, että Thyssenkruppin hissiliiketoiminta päätyy jommallekummalle sijoittajaryhmälle.

"He vievät sitten loppuun hissiliiketoiminnan säästöohjelmat nopeutetussa aikataulussa ja ehkä myös laajennettuna, minkä jälkeen hissiliiketoiminta listataan pörssiin", Vesola ennustaa.