Lidl aikoo haastaa Keskon ja S-ryhmän omalla etuohjelmallaan – palvelua testataan parhaillaan

Sari Gustafsson

Etuohjelmaan pääsee mukaan, jos on vähintään 18-vuotias.

Kauppaketju Lidl aikoo haastaa Keskon ja S-ryhmän omalla etuohjelmallaan.

Lidlin etuohjelman osallistumisehtojen mukaan etuohjelma on tarkoitettu sellaisille Lidlin kuluttaja-asiakkaille, jotka haluavat saada Lidliltä heille räätälöityjä tietoja kauppajätin eduista ja kampanjoista. Lidlin mukaan tarkoituksena on, että uuden Lidl Plus -etuohjelman edut ja kampanjat vastaavat asiakkaan mielenkiinnon kohteita parhaalla mahdollisella tavalla.

Etuohjelmaan pääsee mukaan, jos on vähintään 18-vuotias.

Jotta etuohjelmaan voi osallistua, täytyy sitä varten luoda Lidl Plus -tili. Etuohjelman käyttöön tarkoitettu sovellus on ladattavissa sovelluskaupasta. Lidlin mukaan Lidl Plus -sovellus tarjoaa asiakkaalle säännöllisiä etuja erilaisten kuponkien muodossa.

"Mitä enemmän käytät, sitä enemmän säästät ja saat uusia etuja", Lidl lupaa verkkosivuillaan.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. HS:n mukaan Lidl Plus -etuohjelma on Suomessa parhaillaan testivaiheessa. Jos testi sujuu hyvin, Lidl ottaa etuohjelman käyttöön kevään aikana.