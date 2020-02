Suomeen suunnitteilla ennätysmäärä tuulivoimaa – hankkeiden toteutuessa tuulivoima kattaisi yli 70 prosenttia nykyisestä sähkönkulutuksesta

Yli 200 tuulivoimahankkeesta valtaosa on suunniteltu rakennettavaksi maalle.

Tiedossa olevista tuulivoimahankkeista on rakenteilla seitsemän prosenttia eli 1 300 megawattia.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) ylläpitämän tuulivoimahankelistan mukaan Suomeen on suunnitteilla ennätysmäärä uusia tuulivoimahankkeita. Niiden toteutuessa tuulivoiman tuotanto kattaisi yli 71 prosenttia nykyisestä sähkönkulutuksesta.

Suunnitteilla oleva reilu 18 000 megawattia tarkoittaa yhteensä 212 tuulivoimahanketta, joista 205 on suunniteltu maalle ja seitsemän merelle. Tiedossa olevista tuulivoimahankkeista on rakenteilla seitsemän prosenttia eli 1 300 megawattia. Lisäksi lähes 40 prosentilla eli 6 600 megawatilla hankkeista on kunnan myöntämät rakennusluvat.

Rakentamalla hankkeet, joilla on jo rakennuslupa ja kaava, nousisi tuulivoiman osuus 27 prosenttiin Suomen sähkönkulutuksesta.

"Nyt kehitteillä olevien hankkeiden lisäksi tuulivoima-alan yritykset etsivät aktiivisesti uusia tuulivoimalle sopivia alueita ja hankkeita käynnistetään myös tänä vuonna huomattava määrä”, Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen sanoo tiedotteessa.

On selvää, että osa suunnitteilla olevista tuulivoimahankkeista tyssää jatkoselvityksissä esimerkiksi asutuksen läheisyyteen, luontoarvoihin, sähköverkon kapasiteettiin tai tuulen voimakkuuteen.

Tuulivoimaa on suunnitteilla Suomen jokaiseen maakuntaan ainakin yhden tuulivoimahankkeen verran. Eniten tuulivoimaa suunnitellaan Pohjois-Pohjanmaalle (67 hanketta), Pohjanmaalle (34), Etelä-Pohjanmaalle (25) ja Keski-Suomeen (17).

