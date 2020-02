Elintarvikeyhtiöiden Tesla julkistaa tuloksensa – Beyond Meat on kallis kasvisnakkikioski verrattuna suomalaisiin lihataloihin

Amerikkalaisen kasvispihviyhtiön pörssiarvo on noussut yli seitsemään miljardiin euroon, vaikka liikevaihtoa sillä on yhä vaivaiset noin 200 miljoonaa dollaria. Onko tulos yhä tappiolla?

Foodie

Kaksi amerikkalaista kasvispurilaispihviä paketissa. S-ryhmän Foodmarket Herkku poisti talvikaudeksi Beyond Meatin kasvispihvit valikoimistaan. Grillikauden alkuun ja Herkkuun ne palaavat taas maaliskuussa.

Missä pihvi?

Lihapihvien kasviskorvikkeita valmistava amerikkalainen elintarvikeyhtiö tulee tulosjulkistuksissa ajallisesti suomalaisten lihatalojen Atrian ja HKScanin perässä, mutta pörssiarvolla mitattuna kasvispurilaisia ja -pihvejä valmistava ja myyvä Beyond Meat on kuin toiselta planeetalta.

Los Angelesissa pääpaikkaansa pitävä yhtiö julkistaa vuoden 2019 tilinpäätöksensä ensi viikon perjantaina, 27. helmikuuta. Silloin nähdään, onko Beyond Meat kallis kupla, vai vastaako se kasvuodotuksia tursuavan pörssikurssinsa odotuksiin.

Analyytikot odottavat yhtiön vuosiliikevaihdon olevan noin 213 miljoonaa dollaria, nykykurssein vajaat 200 miljoonaa euroa. Tulos jäänee edelleen tappiolliseksi.

Vertailun vuoksi: Atrian viime vuoden liikevaihto oli 1,4 miljardia euroa ja HKScanin yli 1,7 miljardia euroa. Atrian voitto ennen veroja oli 26,2 miljoonaa euroa ja HKScanin tappio pieneni 34,5 miljoonaa euroon.

Vertailla voi kotimaisten lihatalojen pörssiarvojakin: kummankin arvostus keikkuu hieman 200 miljoonan euron paremmalla puolen.

Miljardikerhoon pörsssiarvolla Atrialla ja HKScanilla on matkaa mahdottoman paljon.

Mikä Beyond Meatissa sitten maksaa? Yhtiö listautui vasta viime keväänä teknologiapörssi Nasdaqiin. Listautumishinta, 25 dollaria osakkeelta, lienee ollut realistinen yhtiölle, joka sai ensimmäiset kasvistuotteensa markkinoille Yhdysvalloissa vuonna 2012.

Hinta pörssissä otti sijoittajien kiskomana hypyn toisensa jälkeen niin, että Beyond Meatin osakkeesta maksettiin parhaimmillaan heinäkuussa 239,71 dollaria.

Sieltä osavuositulosjulkistusten perässä osakkeen hinnasta pyyhkiytyi enimmillään 70 prosenttia ja nyt neljännen vuosineljänneksen julkistuksen alla kurssi on noussut uudelleen noin 125 dollariin.

Yhtiön tuotteet ovat kasvispohjaisia pihvejä, jotka muistuttavat maultaan kanaa, pihviä ja sianlihasta tehtyjä makkaroita.

Suomessa Beyond Meatin kasvispihvejä on myynyt ainakin S-ryhmän Foodmarket Herkku. Nyt Beyond Burgerit ja paketin kaksi runsaan 100 gramman kahvispihviä ovat Herkun valikoimista talvitauolla maaliskuun puoliväliin.

Hinnoitteluakin voi vertailla: Amerikasta pakasteena rahdatun kasvispihviparin hinnalla saa Suomessa suunnilleen kaksi kiloa paistijauhelihaa.

Beyond Meat on siis siinäkin mielessä kuin automallien Tesla, että tuotetta ei voi ostaa oikein mistään. Pystyykö kasvisburgerivalmistajakaan selviämään tuotannon pullonkauloista Teslaa paremmin?

Teslan osakkeen hinta on vuoden sisässä vaihdellut välillä 177 dollaria – 967 USD, ja kuluneella viikolla jälleen yli 900 dollaria. Sähköautovalmistajan markkina-arvo on noussut jo noin 160 miljardiin dollariin, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin Fordin ja GM:n yhteenlaskettu pörssiarvo.

Mikä Beyond Meatia sitten vedättää? Kuluttajat hakevat vaihtoehtoja eläintuotteille, ja kasvisvaihtoehtojen odotetaan vastaavan maultaan ja suutuntumaltaan vastaavia lihatuotteita. Beyond on kasvattanut liikevaihtoaan nopeasti, mutta pystyykö se markkinoiden odotusten mukaisesti nelinkertaistamaan myyntitulonsa edellisvuoden 87,9 miljoonasta dollarista kuluvan vuoden loppuun mennessä 358 miljoonaan dollariin?

Beyond Meatilla on koko joukko kilpailijoita Yhdysvaltain kasvispihvimarkkinoilla – ja lisää Euroopassa Suomea myöten. Osakkeen hinta/tuotto-suhde (p/e) ei ole oikein missään suhteessa verrattuna elintarviketeollisuudessa totuttuihin. Atrian p/e-luku on 19, Beyond Meatin 280

Lue lisää: Atria hakkaa HKScanin tehokkuudessa – HKScan on kuitenkin tehostanut prosessejaan paremmin kuin kilpailijansa

Miksi ruokafirmat ovat pörssin luusereita?

Lässähtikö kasvisbuumi? – Härkiksen ja nyhtiksen valmistajien myynti kääntyi laskuun

Suomalaiset elintarvikejätit pyrkivät mukaan vegebuumiin - "Kasvipohjaisten tuotteiden markkinat kasvavat maailmanlaajuisesti"

Jukka Pasonen

Beyond Meat