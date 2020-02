Finnvera alensi turkistuottajien luottoluokitusta kun kannattavuus niiasi – "Tilanne ei näytä hyvältä"

Johannes Tervo

Turkistuotanto on syklinen toimiala, ja turkisten hinnat putosivat ensimmäisen kerran jo vuonna 2015. Toimialalla on menossa jo viides taloudellisesti suhteellisen heikko vuosi. Valmiissa nahassa oleva tietolappu kertoo eläimen koko taipaleen kasvattajalta Vantaan turkishuutokauppaan.

Valtion erityisrahoituslaitos Finnvera on laskenut yleisesti turkiskasvattaja-asiakkaidensa luottoluokitusta. Kysymys on siitä, että toimialan asiakkaiden taloudelliset tunnusluvut ovat yleisesti heikentyneet. Tämä laskee luottoluokitusta niin Finnverassa kuin pankeissakin.

Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä kertoo Finnveralla olevan 44 asiakasta turkistarhauksen piirissä. Valtion erityisrahoituslaitos on antanut tyypillisesti takauksia pankkilainoihin. Lainoja turkiskasvattajat ovat hakeneet käyttöpääoman rahoitukseen, vähäisessä määrin myös investointeihin.

Yrittäjien ja turkiskasvattajien käyttöpääomat ovat olleet tiukoilla, kun turkisten myynnistä ei ole kertynyt riittävää kassavirtaa. Rahoittajien antama heikompi luottoluokitus maksaa kalliimpina korkoina.

Finnveran vastuut toimialalla ovat ennallaan, takauksia on annettu 11 miljoonan euron luottoihin.

Turkisten hinnat putosivat ensimmäisen kerran vuonna 2015, ja turkisten myyntihinnat eivät vastanneet enää tuotannon kustannuksia. Tuolloin Finnveran Pohjanmaan yritysasiakkaista noin 60 tuli turkistuotannon piiristä. Finnveralla oli silloin noin 10 miljoonan euron lainavastuut alan yrityksistä.

"Toimialan tilanne ei näytä hyvältä, takana on useita heikkoja vuosia", Finnveran Juuso Heinilä viittaa heikentyneisiin tunnuslukuihin.

Finnvera on rahoittajana markkinoita täydentävä ja se voi myöntää lisätakauksia lainoihin. Asiakkaalla pitää olla pankki, joka rahoittaa sekä näkymä, että toiminta palaa kannattavaksi.

Edelleen toimialalla on myös taloudellisesti hyväkuntoisia tarhoja.

Maatalouden rahoittajana OP Ryhmällä on asiakkainaan myös turkiselinkeinon harjoittajia. OP ­Yrityspankin ­toimitusjohtajalla Katja Keitaanniemellä on työtaustaa myös Finnverassa. Hän tietää, kuinka syklinen toimiala turkiselinkeino on.

OP Ryhmän pääjohtajan Timo Ritakallion mukaan vaikeuksiin joutunut alan yrittäjä ei päätä toimintaa konkurssiin, vaan kun rahat loppuvat yrittäjältä, toiminta vain lopetetaan.

Turkiskasvattajien liiton jäsenmäärä laski viime vuoden loppuun mennessä lopetusten myötä alle 700:n.

OP Ryhmän pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaista vastaava johtaja Harri Nummela arvioi OP:n tilinpäätösinfossa helmikuun alussa, että "turkiskasvattajien lainariskitilanteessa pankki ei näe merkittävää muutosta".

Käyttöpääoman tarve on tyypillisesti ajanut Pohjanmaan turkiskasvattajia valtion erityisrahoituslaitos Finnveran asiakkaiksi. Viime joulukuussa jäi suuri osa sinikettujen turkiksista jäi alhaisten hintojen vuoksi myymättä ja varastoon Saga Fursin turkishuutokaupoissa Vantaalla.

Huutokauppayhtiö Saga Furs on maksanut ennakkorahoitusta turkishuutokauppojen jälkeen seuraavalle tuotantokaudelle. Nahkojen myyntihintojen pudottua, myös ennakkomaksut ovat olleet matalammat.

Finnvera on rahoittajana markkinoita täydentävä. Valtion erityisrahoittajana sillä on mahdollisuus ottaa pankkeja enemmän vakuusriskiä.

"Rahoitusratkaisuissa tarvitaan omistajan tai yrityksen omarahoitusta, pankkien rahoitusta ja tarvittaessa Finnveran. Finnveran rahoituksen saannin lähtökohtana on se, että liiketoiminta on ollut kannattavaa, ja on näkemys siitä, että se palaa kannattavalle uralle.", totesi tuolloin Finnveran Pohjanmaan aluejohtajana toiminut Kari Hytönen. Hän on sittemmin siirtynyt Finnveran Etelä-Pohjanmaan toiminta-alueelle.

Kannattavan toiminnan edellytykset on siis oltava, haki yrittäjä rahoituspäätöstä pankista tai Finnverasta. Rahoitusasema vaihtelee tilakohtaisesti. Turkiskasvattajissa on myös tarhoja, jotka ovat hyvässä taloudellisessa kunnossa.

Finnveralla on asiakkaita yhteensä pk- ja midcap-yrityksissä 25 000 ja niidelle myönnetyt Finnveran lainavastuut ovat yhteensä 2,3 miljardia euroa.