Ylituotantoa, vuosia jatkunut hintakriisi ja nyt koronan iskut: "Moni turkistarhayhtiö kärsii sekä kannattavuus- että maksuvalmiusongelmista"

Johannes Tervo

”Useat suomalaiset tarhayhtiöt vähentävät tuotantoaan. Osa pitää välivuoden. Muutamia yrityksiä on asetettu konkurssiin", yrittäjä Esa Rantakangas summaa alan tilannetta.

Turkistarhaus on erittäin Kiina-keskeinen toimiala. Kiina on suuri turkisten tuottaja, mutta se on myös suuri ostaja. Turkisten jalostuskapasiteetista valtaosa on Kiinassa.

Kun koronavirus pysäytti Kiinan, turkiselinkeino huomasi sen äkkiä. Ala alkoi saada viruksesta juontuvia taloudellisia iskuja ensimmäisten joukossa.

