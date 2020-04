Talous

"Meiltä on peruuntunut mökkivarauksia ja kaikki tapahtumat, pelastuksemme on lypsykarjatila" – Kyselyn mukaan matkailuyrittäjät uskovat kuitenkin maaseudun rauhan vetovoimaan Talous Eija Mansikkamäki MTK:n edustaja muistuttaa, että maaseudulla liiketoiminnan toipuminen on erilaista kuin kaupungissa. "Oven takana ei ole odottamassa asiakaskuntaa valmiina."

Rami Marjamäki

Mäkelän Lomatupien pääsesonkia on kesä. "Kun tautitilanne hellittää, uskon että mökkilomailu on se, joka ihmisiä kiinnostaa. Nyt pelastuksemme ovat lehmät", yrittäjä Mikko Lindell sanoo. Kuva on viime elokuulta.

MTK:n maaseutumatkailun asiantuntija Kimmo Aalto arvioi, ettei lomien majoitusmyynti maalla ole etenkään perheiden ja yksittäisten matkailijoiden osalta aivan toivoton. "Kesä on epävarma ja korona pysäytti varaukset lähes kokonaan. Mutta tietyllä ajanjaksolla tämä voi sataa kotimaan matkailun laariin", Aalto sanoo.