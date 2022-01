Video: Kotimaista lähienergiaa aumasta kuormaan ja asiakkaalle – "Vuosikymmeniä rakennettu turveinfra romahtaa"

Johannes Tervo

Tuotantoalueiltamme nostetaan palaturpeen lisäksi kuivike- ja kasvuturvetta, yrittäjä Jussi Harju kertoo. Palaturve menee polttoaineeksi maatiloille ja kasvihuoneille.

Viikkoja kestänyt kylmä kausi on kiihdyttänyt turpeen kysynnän kiivaaksi.

"Kuljetuskalustosta on ollut pula, kun isot lämmön- ja sähköntuottajat ajattavat turvetta laitoksiinsa", Jussi Harju sanoo.

Kalustoa on liian vähän, sillä osa yrittäjistä on ehtinyt lopettaa turveajot. Alan epävarmuus on saanut työntekijöitäkin hakeutumaan muualle.

