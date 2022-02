”Veisin firman pois Suomesta, jos olisi yrityksessä pyörät alla” – Pohjoismaiden ainoa tiehöylävalmistaja ajautui tuontitavaran varaan

”Viime vuonna luovutimme asiakkaille 12 tiehöylää. Muutama niistä myytiin Suomeen”, kertoo kiteeläisen Veekmas Oy:n yrittäjä ja toimitusjohtaja Esa Halttunen. Veekmas on Pohjoismaiden ainoa tiehöylien valmistaja.

Risto Takala, Sanna Halttunen

"Vuodesta 1982 lähtien Veekmas on valmistanut noin 300 tiehöylää", toimitusjohtaja Esa Halttunen kertoo. Veekmas omistaa tuoteoikeudet Lokomo-, Lännen-, Nord-Verk-, Vammas- ja Veekmas-tiehöyliin.

Ruotsi on Veekmas Oy:n tärkein vientikohde.

”Ruotsissa on käytössä noin 600 tiehöylää, kun Suomessa on viitisenkymmentä. Ja nyt puhun sellaisista tiehöylistä, joilla on ammattitaitoinen kuljettaja – sellainen, joka tekee tiehöylällä soratien vaikka ilman lisälaitteita”, Esa Halttunen sanoo.

