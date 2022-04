Talous

Viljelijät perustivat biokaasuyhtiön: "Vörå Stream 1 -kaasuputki kulkee tässä" – tankkausasema auki pian Talous Vörå Biogas Ab suunnittelee myös biokaasun tuotannon aloittamista.

Johannes Tervo

"Tässä kiinteässä kaasuvarastossa on 900 kiloa kaasua. Tavallisen henkilöauton tankkaamiseen kuluu noin 15 kiloa”, Per Johan Grannas kertoo. Hän on hallituksen puheenjohtaja sekä biokaasuyhtiö Vörå Biogas Ab:ssä että kaukolämpöä tuottavassa Vörå Energiandelslag -osuuskunnassa.