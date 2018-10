Hartola houkuttelee töihin vauvarahalla ja muuttopaketilla

Hartola houkuttelee kuntaan uusia asukkaita ja työntekijöitä muuttotuella, takuuvuokran maksulla ja vauvarahalla.

"Tämä on maaseutukunta ja väki on vähentynyt, mutta nyt täällä on vahvasti eteenpäin katsova meininki", kunnanjohtaja Merja Olenius ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jarkko Fågel (kok.) kertovat.

Kunnassa on työvoimasta pulaa.