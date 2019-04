Skotlanti on sateisempi, harmaampi ja kesympi kuin Suomi – miksi se tienaa matkailulla summia, joista voimme vain unelmoida?

Silvi Kaarakainen

Onko tässä kuvassa Kalevalasta tuttu Iku-Turso? Teoksen mukaan se lupasi Väinämöiselle olla enää pelottelematta ihmisiä eikä sitä ole nähty sen koomin. Mikä tragedia Suomen turismille! Suomalaisella järvihirviöllä on asuinpaikan suhteen valinnanvaraa, sillä yli viiden aarin järviä on yhteensä 187 888.

Siellä on kesälläkin koleaa, ja aina on varauduttava sateeseen. Maa on kuuluisa järvistään, erämaistaan, kaloistaan ja riistastaan. Asukkaita on noin viisi ja puoli miljoonaa ja heidät tunnetaan erityisesti insinööritaidoistaan. Lippu on sinivalkoinen.

Maa keräsi ulkomaisilta turisteilta vuonna 2017 melkein seitsemän miljardin euron tulot.

