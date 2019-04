Iloa ja väriä vuosikymmeniksi: ”Kansallispuku on mennyt muodista jo pari sataa vuotta sitten, joten sitä vaaraa ei enää ole”

Sanne Katainen

Puvuissa on monia yksityiskohtia ja työvaiheita, jotka voivat mietityttää pukuja itse tekeviä ja kunnostavia harrastajia. Vasemmalla Koillismaan ja oikealla Peräpohjolan puku.

On monta syytä rakastaa kansallispukuja: Jokainen yksityiskohta on mietitty tarkkaan. Puvut on tehty käsin tai ainakin mittatilaustyönä. Materiaalit kestävät huolellisella huoltamisella vuosi­kymmeniä.

”Kansallispuku on mennyt muodista jo pari sataa vuotta sitten, joten sitä vaaraa ei enää ole”, pukuja valmistavan Suomen Perinnetekstiilit Oy:n myyntineuvottelija Jenni Österman nauraa.

