Talous

Riittääkö kaikkiin kauppakeskuksiin todella asiakkaita? – "Kauppakeskus vanhanmuotoisena muuttuu" Talous Emma Pihkala Uudistuville kauppakeskuksille odotetaan asiakkaita. Asiakkaita houkutellaan tavaran sijasta laajenevalla palvelutarjonnalla.

Jutta Mykrä

Muodin ja asusteiden sekä vapaa-ajan tuotteiden myynti on ollut viime vuosina laskussa. Kasvua on havaittu kauneuden ja terveyden tuotteissa sekä kahviloiden ja ravintoloiden myynnissä. Vahvimmassa kasvussa on ollut viihde- ja vapaa-ajan palveluiden kysyntä, joiden osuus on kauppakeskusten tarjonnasta vielä pieni.

Uutiset uusista kauppakeskuksista herättävät ajoittain ihmetystä tavallisessa kuluttajassa. Puhutaan verkkokaupan kasvusta, epävarmoista talousnäkymistä ja ilmastonmuutoksen aiheuttamasta tarpeesta vähentää turhaa kulutusta. Riittääkö kaikkiin kauppakeskuksiin todella asiakkaita?