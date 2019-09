Ålandsbanken koukkaa isojen pankkien selustaan näppärien kumppanien avulla

Maija Partanen

"Ilman sovelluskumppania, meillä ei olisi ollut kykyä kommunikoida näiden nuorten asiakkaiden kanssa", arvioi Ålandsbankenin toimitusjohtaja Peter Wiklöf pankin yhteistyötä mobiilin säästämissovelluksen tarjoavan Getdreams.comin kanssa.

"Kaikilla pankeilla on on fintech-strategiansa. Asenne on kuitenkin se, miten puolustaudutaan fintechiä vastaan."

Näin arvioi ahvenanmaalaispankki Ålandsbankenin toimitusjohtaja Peter Wiklöf Suomen keskittyneellä pankkisektorilla toimivia suuria pankkeja.

Ålandsbanken kehuu olevansa ensimmäinen suomalaispankki, joka "avasi ovet fintech-yhteistyökumppaneille."

