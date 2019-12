Ruokaviennissä ennätysvuosi – "Koskaan ennen eivät näkymät ole olleet näin myönteisiä"

Riitta Mustonen

Vientitapahtumista suurin tänä vuonna oli Berliinin Grüne Woche. MTK:n Klaus Hartikainen (oikealla) kertoo Suomesta.

Pitkään on hoettu, että elintarvikemarkkinat eivät kasva Suomessa, joten kasvua on saatava viennistä. On puhuttu myös, että vienti on maratonlaji, jonka tulokset tulevat hitaasti.

Tuloksia on alkanut tulla, sillä Suomen elintarvikkeiden vienti saavuttaa tänä vuonna kaikkien aikojen ennätyksen. Tavoitteena on tälle 1,7 miljardin euron vienti tälle vuodelle.

