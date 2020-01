ASF-alueelta saapuva eläinkuljetusauto voi tuoda afrikkalaisen sikaruton Suomeen – ratkaisevaa on, missä käytössä auto on ollut ASF-maassa ja missä se käy Suomessa

Esko Keski-Vähälä

Liettualaiset eläinkuljetusautot vievät sinikettuja Kokkolassa sijaitsevalta turkistarhalta Helsinki-Vantaan lentoasemalle, josta eläimet kuljetetaan rahtikoneella Kiinaan. Torstaina autot odottelivat pääsyä tarhalle kokkolalaisella huoltoasemalla.

"Ratkaisevaa on, missä käytössä kuljetusauto on ollut ASF-alueella. Samalla tavalla ratkaisevaa on, mihin ASF-alueelta tuleva auto Suomessa ajaa", sanoo ylitarkastaja Hanna Lounela Ruokavirastosta.

Riski afrikkalaisen sikaruton leviämiseen on suuri, jos auto tulee suomalaiselle sikatilalle liettualaiselta sikatilalta, jonka eläimissä ASF-virus on.

Riski on paljon pienempi, jos auto ei käy suomalaisella sikatilalla.

