Ministeri Jari Leppä innostaa villisikajahtiin: "Melkein kaikki muu sallittua paitsi sarjatuliaseet"

"Suomen villisikapopulaatio on pidettävä mahdollisimman pienenä. Siksi metsästystä on helpotettu monin tavoin", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Johannes Tervo

Jari Leppä toisti Kauhavalla aiemman yleisohjeensa villisikojen varalta: ”Ammutaan tavattaessa.”

Villisikakantojen pienentäminen on yksi keino, jolla pyritään estämään afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviäminen.

”Suomi on helpottanut villisian metsästystä monin tavoin. On tehty paljon toimia, jotta villisikakanta saataisiin pidettyä kurissa. Melkein kaikki muu on sallittua paitsi sarjatuliaseet”, ministeri Jari Leppä (kesk.) totesi perjantaina Kauhavalla.

Haluatko lukea koko jutun? Tilaa MT Digi nyt edulliseen hintaan. Tilaa MT Digi 9,90 €/kk Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään.